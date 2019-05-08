Кохання у великому місті: Наталя Водянова захопила романтичним постом з коханим

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель гуляє з Антуаном Арно в Нью-Йорку

Наталя Водянова, яка нещодавно відзначила своє відвідування нью-йоркського салону краси, нарешті дала своїм фоловерам більше інформації. Супермодель і філантроп опублікувала романтичне фото на вулицях "великого яблука", де стоїть разом з Антуаном Арно – коханим чоловіком і батьком її дітей.

Одягнена Наталія яскраво і стильно: довга спідниця з запахом і вільний светр бузкового відтінку вигідно підкреслили її стрункість і зробили образ ненудним. Доповнили його невелика сумочка на ланцюжку, легкий макіяж і об'ємна зачіска. Антуан, який вибрав кежуал: джинси, чорний піджак і зелений шарф, вигідно доповнив свою модну дівчину.

Наталія Водянова і Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

"В нью-йоркському стані любові", – написала 37-річна красуня, перефразовуючи знамениту рядок з пісні New York State of Mind Біллі Джоела. Правда, що вони роблять в Америці, поки залишилося загадкою. Але і цього барвистого знімка було достатньо, щоб шанувальники сімейства Водянова-Арно почали бурхливо коментувати його і захоплюватися красою пари:

"Чудово",

"Що б цей стан тривав все життя",

"Найкрасивіша пара в світі",

"Антуан: та що це я в тебе такий закоханий? А Наташа хитро посміхається",

"Які ж ви класні",

"Француз є француз",

"Моя улюблена пара",

"Любов По-американськи",

"Чудова пара",

"Любов витає в повітрі!",

"Ви двоє просто створені одне для одного",

"Які милі",

"Дуже красива пара"...

Наталія Водянова і Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

До речі, деякі уважні підписники зробили припущення, що Водянова знову вагітна. "Здається, в родині очікується поповнення", – написали вони під фото. Що ж, Наталя не раз розповідала в інтерв'ю, що Антуан буквально з перших днів їх спільного життя просив її народити йому багато дітей. Нагадаємо, зараз пара виховує трьох дітей від попереднього шлюбу Наталії з англійським лордом Джастіном Портманом: Лукаса, Неву і Віктора. Також у пари є двоє спільних синів: Максим і Роман.

Нагадаємо, раніше 37-річна Наталя Водянова розкрила секрет молодості.

А до цього Наталя Водянова вирушила з дітьми і бабусею на південь Франції.