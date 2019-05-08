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Кохання у великому місті: Наталя Водянова захопила романтичним постом з коханим

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.05.2019 - 22:26
Кохання у великому місті: Наталя Водянова захопила романтичним постом з коханим
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель гуляє з Антуаном Арно в Нью-Йорку

Наталя Водянова, яка нещодавно відзначила своє відвідування нью-йоркського салону краси, нарешті дала своїм фоловерам більше інформації. Супермодель і філантроп опублікувала романтичне фото на вулицях "великого яблука", де стоїть разом з Антуаном Арно – коханим чоловіком і батьком її дітей.

Одягнена Наталія яскраво і стильно: довга спідниця з запахом і вільний светр бузкового відтінку вигідно підкреслили її стрункість і зробили образ ненудним. Доповнили його невелика сумочка на ланцюжку, легкий макіяж і об'ємна зачіска. Антуан, який вибрав кежуал: джинси, чорний піджак і зелений шарф, вигідно доповнив свою модну дівчину.

Наталя Водянова і Антуан Арно

Наталія Водянова і Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

"В нью-йоркському стані любові", – написала 37-річна красуня, перефразовуючи знамениту рядок з пісні New York State of Mind Біллі Джоела. Правда, що вони роблять в Америці, поки залишилося загадкою. Але і цього барвистого знімка було достатньо, щоб шанувальники сімейства Водянова-Арно почали бурхливо коментувати його і захоплюватися красою пари:

  • "Чудово",
  • "Що б цей стан тривав все життя",
  • "Найкрасивіша пара в світі",
  • "Антуан: та що це я в тебе такий закоханий? А Наташа хитро посміхається",
  • "Які ж ви класні",
  • "Француз є француз",
  • "Моя улюблена пара",
  • "Любов По-американськи",
  • "Чудова пара",
  • "Любов витає в повітрі!",
  • "Ви двоє просто створені одне для одного",
  • "Які милі",
  • "Дуже красива пара"...

Кохання у великому місті: Наталя Водянова захопила романтичним постом з коханимКохання у великому місті: Наталя Водянова захопила романтичним постом з коханим

Наталія Водянова і Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

До речі, деякі уважні підписники зробили припущення, що Водянова знову вагітна. "Здається, в родині очікується поповнення", – написали вони під фото. Що ж, Наталя не раз розповідала в інтерв'ю, що Антуан буквально з перших днів їх спільного життя просив її народити йому багато дітей. Нагадаємо, зараз пара виховує трьох дітей від попереднього шлюбу Наталії з англійським лордом Джастіном Портманом: Лукаса, Неву і Віктора. Також у пари є двоє спільних синів: Максим і Роман.

Нагадаємо, раніше 37-річна Наталя Водянова розкрила секрет молодості.

А до цього Наталя Водянова вирушила з дітьми і бабусею на південь Франції.

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Новини України модельНаталія Водянова
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