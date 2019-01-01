"Люблю тебе": чоловік Ані Лорак розчулив святковим фото доньки

Ані Лорак з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/anilorak)

Мурат Налчаджиоглу опублікував знімок обожнюваної дочки на фоні зимових пейзажів

Чоловік української співачки Ані Лорак, ресторатор Мурат Налчаджиоглу показав зворушливе святкове фото маленької дочки Софії. Знімок дівчинки з бенгальським вогником в руках він опублікував в Instagram-"істріях".

Тато не приховує ніжних почуттів до дівчинки і завжди зізнається їй на фото і відео в любові. Цей раз не став винятком, і чоловік залишив підпис англійською: "Я люблю тебе".

Скріншот фото Софії (instagram.com/muratnalca)

Дівчинка в ніжно-рожевій куртці, теплій шапці, яскравому червоному шалику і рукавичках в тон позує на тлі засніжених краєвидів. Неясно, чи зустріла маленька Соня новий рік з татом, але, судячи з кадрів в Instagram її зіркової мами Ані Лорак, Кароліна провела святкову ніч в літаку, залишивши для шанувальників коротке вітання: "З новим роком".

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Раніше чоловік Ані Лорак відреагував на новини про розлучення з артисткою, опублікувавши зворушливе архівне відео з єдиною дочкою, яку він звик називати "моя нескінченна любов".

Також ми писали про те, що 24 грудня 2018 року в гучній справі про розлучення Ані Лорак та її чоловіка Мурата Налчаджіоглу з'явилися цікаві деталі. Пара не прийшли на перше засідання суду, а їх заяви кудись зникли. На думку юриста, подружжя могло просто їх забрати і вирішити спірну ситуацію полюбовно, помирившись.

Нагадаємо, що шоу Ані Лорак DIVA викликало фурор у шанувальників після трансляції на українському телеканалі Інтер. Кадрами з концертної програми співачка поділилася в Instagram, зачарувавши фанів відвертим образом. Підписники артистки порівняли її з всесвітньо відомою легендою танцю Мата Харі.

Відео: РБК-Україна