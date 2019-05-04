"Люблю тебе будь-яку": Тодоренко зворушила пляжною романтикою з Топаловим

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко, здається, з легкістю встигає робити все, що тільки запланує. Її працездатність, енергія і ентузіазм незмінно викликають захоплення у шанувальників. Так, зірка вирушила на травневі свята до Туреччини разом із сином Михайлом. Її чоловік, музикант Влад Топалов, також вирішив приєднатися до дружині і дитини і влаштувати сімейний відпочинок. Правда, не обійшлося без пригод. По дорозі в аеропорт музикант потрапив в ДТП, але все обійшлося, хоч виліт довелося відкласти на день.Проте, це тільки посилило радість від зустрічі з близькими людьми. Регіна поділилася в Instagram душевним пляжним фото з чоловіком і показала фігуру в купальнику, викликавши шквал компліментів.

Ведуча не могла натішитися тим, що на популярному курорті тепер всі в зборі! Вона повідомила, що намагається з толком використовувати час, проведений з чоловіком і продуктивно відпочити.

"А до мене товариш приїхав відвідати. Влаштували пляжну вечірку з Владом Топаловим. Намагаємося по максимуму відпочити", - похвалилася радісна Регіна, показавши фото з коханим на морському узбережжі.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники знаменитості прийшли в захват від сімейної ідилії. Вони скупали пару у компліментах, зазначивши, що подружжя виглядає щасливим.

"Ви сама красива і гармонійна пара! Миру вам і добра!", "Які ви сонячні, будьте щасливі!", "Які ви щасливі!", "Ох і солодка парочка!", "Ви класні! Приємного вам відпочинку!", "Ви гарна пара!" - писали фолловери.

Також вона вирішила продемонструвати фігуру в купальнику, позуючи на піску біля кромки води. Вітер грає в її злегка кучерявим волоссям, дівчина посміхається і дивиться в далечінь, прийнявши елегантну позу і тримаючи в руках капелюх з широкими полями. На ній – купальник в різнокольорову смужку, який дає можливість помилуватися стрункою фігурою зірки. Правда, сама Регіна своїм зовнішнім виглядом виявилася не надто задоволена.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Ще трохи в'яла, але вже прагнуча до успіху мати. Якби ви знали, як рука хотіла відретушувати стегна, як палець здригнувся при вигляді зайвого жиру на боках, ще й до всього добив останній пост з ідеальною фігурою Анни Сєдокової. Але слова чоловіка "я люблю тебе будь-яку" зупинили мої пустотливі рученята. Нехай у кожного з нас буде людина, яка має до нас найпрекрасніші в світі емоції, найдобріше Світу почуття - безумовну любов", - зізналася ведуча.

Шанувальники тут же кинулися запевняти молоду маму в тому, що її фігура виглядає просто чудово, а про такі форми після пологів багато хто може тільки мріяти, а також порадили бути до себе менш критичною.

"Регіна, Ви неперевершена, своєю енергетикою Ви чаруете, зовнішність - другорядне, але у Вас і це чудово!", "Не соромтеся, ви прекрасні!", "Регіночка, класна, дуже красива!", "Де жир і в'ялість? Ви чого, все ідеально!", "Красуня! Захоплююсь Вами і бажаю залишатися такою справжньою і прекрасною!" - писали коментатори.

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про свої гастрономічні спокуси в гостинній курортнійТуреччині.