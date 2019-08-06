"Люблю, але не настільки": Дантес після відпочинку з Дорофєєвою зважився на одкровення

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Ведучий поділився своїми емоціями

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва тільки повернулися до Києва після відпочинку на березі Средземного моря. Пара відправилася на яхті в Італію, де насолодилась невеликими містечками на узбережжі: кожен день - нове місце, зміна локації і калейдоскоп вражень. Вова і Надя публікували фотозвіти з відпочинку, а співачка ще й підігрівала інтерес шанувальників гаряими знімками в бікіні, які буквально підривали Instagram. Вова ж ділився враженнями від морської подорожі і розповідав про цікаві місця, які йому з дружиною і друзями довлось відвідати під час італійських канікул. Але все хороше закінчується, і відпустка теж. По приїзду в Київ, ведучий вирішив зробити відверте зізнання.

На instagram-сторінці він розговорився про відчуття після відпустки і повідомив про любов до морських подорожей і всього, що з цим пов'язано.

"Після подорожі є одна жахлива звичка - переглядати фото в телефоні. Виявляється, що Київ я люблю, але не настільки, як яхту і море. За ним прям вже скучив. Єдине, що тримає мене на суші - друзі, якщо б не вони, шукали б мене за екватором", - зізнався Вова.

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Пост він супроводив щасливим фото, зробленим на яхті. Шанувальники з розумінням поставилися до його слів, і зізналися, що самі теж відчувають щось подібне.

Це точно!

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Скріншот коментарів

У сториз Вова і Надя поділилися відео з автомобіля і повідомили, що вже повернулися додому. Закохані виглядали щасливими і веселилися під музику.

Фото: Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (instagram.com/vladimirdantes)

Раніше Володимир Дантес розповів, як відзначив річницю спільного життя з Надею Дорофєєвої в Італії.

Також Володимир Дантес захопив мережа соковитими формами Наді Дорофєєвої на гарячому спільному знімку.