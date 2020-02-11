Люблю перебувати одна: Ганна Різатдінова про свій ритм життя і виховання сина

Фіналістка Танців з зірками 2019, олімпійська призерка Ганна Різатдінова одна виховує сина Романа, якого народила від скандального екс-депутата Олександра Онищенка. Однак гімнастка, яка нещодавно розвінчала популярний міф про розтяжку, абсолютно не сумує й навіть насолоджується своєю самотністю. Про виховання дитини, свої щоденні ритуали і ритм життя вона розповіла в інтерв'ю Anywell.

Так, Ганна розкрила свої ранкові звички, які допомагають залишатися у формі і добре себе почувати.

"Перше, що я роблю, як тільки встаю, — випиваю склянку води з лимоном. Мене привчили до цього ще з часів професійного спорту. Наш лікар пояснював, що таким чином ми допомагаємо організму прокинутися. Далі — якщо у мене є 30 хвилин, я займаюся йогою. Я багато разів помічала, наскільки легко стає дихати, якщо зробити базових 6-7 асан. Потім — прості б'юті-процедури і сніданок. А потім вже прокидається син", - поділилася співачка.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Не забуває вона й про зважування: "Щоранку я зважуюсь. Таким чином я оцінюю, як і багато чого я можу сьогодні їсти. Ця звичка залишилася ще з часів гімнастики — нас зважували там по 4 рази в день. У нас був графік ваги, і дуже жорсткий. Кожен грам був на рахунку".

При цьому улюблений час дня Різатдінової - це вечір.

"Я дуже люблю вечір. Коли всі справи вже зроблено, можна провести час з дитиною або навіть вийти погуляти. Ти вже не думаєш ні про що і можеш просто дозволити собі насолоджуватися життям", - зазначає вона.

Що стосується виховання дитини, Ганна зізналася, що все індивідуально і немає ніяких загальних правил.

"Коли я дізналася, що вагітна, тут же накупила книжок про материнство і цілими днями дивилася лекції про те, як виховувати дитину. Але в підсумку, коли народився малюк, ні одна фраза і ні одна думка мені взагалі не знадобилися. Все дуже індивідуально. І я плюнула на всі правила і зрозуміла, що у вихованні їх немає", - говорить знаменитість.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Для неї важливо бути другом своєму синові і проводити з ним багато часу.

"Я намагаюся бути кращим другом своїй дитині. І ми дійсно хороші друзі: я вже дуже чекаю, щоб він підріс і ми разом з ним ходили на концерти і в кіно. Для нього мама — це все. Він ніби мій маленький хвостик! Наприклад, якщо я вранці займаюся йогою, він теж буде поруч присідати. Мрію, щоб в один прекрасний день я поїхала на Олімпійські ігри і плакала від щастя, дивлячись, як він завойовує медаль", - поділилася олімпійська медалістка.

При цьому вона зовсім не страждає від самотності і відчуває себе цілком щасливою, якщо всі близькі здорові.

"Багато людей бояться самотності, але для мене це не страшно. Для мене це означає ні від кого не залежати, значить, що ти дружиш сам з собою. Я люблю знаходитися одна. Для мене нормально піти самій у кіно, мені ніхто для цього не потрібен.

Що робить мене щасливою? Здоров'я моє і моїх близьких. В минулому році я втратила дідуся, і зі мною сталося глобальне переосмислення. Я зрозуміла, як цінно кожна мить у житті. Ще для мене дуже важлива самореалізація: бути затребуваною, бути потрібною, приносити користь. Сидіти вдома — взагалі не для мене. І, нарешті, сім'я. У мене є ідеальна картинка того, яку сім'ю я хочу. І нехай поки її немає, я знаю, що мій чоловік десь ходить, і ми обов'язково зустрінемося", - впевнена Різатдінова.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, раніше Ганна Різатдінова знялася в ефектній фотосесії в стилі 80-х і з'явилася в кадрі з незвичними білявими локонами.