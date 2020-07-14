Люблю в будь-яку погоду: Катя Осадча в яскравому жакеті прогулялася по колоритній Одесі

Навіть прохолодна погода не змогла перешкодити ведучій влаштувати цікаву прогулянку
Катя Осадча дуже любить подорожувати - благо, у неї нерідко бувають поїздки по роботі, в які вона іноді бере і чоловіка з сином. Телеведуча завжди намагається урвати хоч трохи часу, щоб погуляти і насолодитися тим місцем, де знаходиться в даний момент. Днями вона вирушила по роботі в Одесу, і за традицією вирушила трохи погуляти по колоритному місту.
Щоправда, з погодою Каті не пощастило - саме її вільний день видався похмурим і прохолодним, що зовсім не завадило їй насолодитися променадом.
На фото зірка зображена в широких джинсах, блакитній смугастій сорочці і молочній короткій куртці, а в руках у неї був ще яскравий рожевий жакет, який пізніше вона одягла замість куртки. Осадча була в зручних босоніжках і без макіяжу, а волосся зібрала в хвіст.
Задоволена ведуча пройшлася по березі моря і мальовничим одеським вуличкам.
"Вільні пів дня припали на найхолодніший день. не купалися, але гуляли. Одесу люблю в будь-яку погоду", - поділилася теледіва.
Катя Осадча в стильнои образі пройшлася по Одесі (фото: instagram.com/kosadcha)
Шанувальники почали коментувати свіжі фото Осадчої, радіючи за неї.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, Катя Осадча блиснула стрункими ногами в блискучій міні-сукні за 15 тисяч гривень.