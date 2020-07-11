Богиня лаванди: Осадча в ніжній сукні-футлярі підкорила стрункістю на вражаючих фото

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча позувала в одному з наймальовничіших місць Києва

Катя Осадча повернулася після карантину до активної роботи і зйомок. Нещодавно вона заінтригувала натяком на старт нового спільного проекту з чоловіком Юрієм Горбуновим. Незважаючи на спекотну погоду, знімальний процес проходить за графіком, а це значить, що Катя блищить в кадрі, змінюючи ефектні вбрання. Вона поділилася фото з однієї з наймальовничіших локацій Києва – оглядового майданчика Андріївської церкви на Подолі.

Катя вибрала для зйомки плаття-футляр лілового відтінку на тонких бретелях з "куліскою" в області декольте від українського бренду the Coat. Вона довершила образ лаконічними човниками молочного кольору. Волосся ведуча зібрала ззаду і завила в великі акуратні локони. На одному з кадрів поряд з Катею можна побачити Юрія, який про щось розповідає на камеру.

"Види Києва", - англійською мовою підписала вона пейзажне фото. "Знімаємо і знімаємо", - зазначила ведуча під кадром з авто, яке розмістила в "сторіс".

Катя Осадча показала барвисті види літнього Києва (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники оцінили в першу чергу образ зірки і насолодилися видами столиці за її спиною.

Така мила

Красиво!

Ви,Катю,як завжди чарівна і колір Вам пасує

Дуже гарне плаття!

Супер

Чарівна

Яка сукня

Так красиво

Катюша чарівність

Дуже гарне фото,Ваша сукня яскрава,прекрасна

Богиня лаванди

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов поділилася барвистими фотолистівками зі Львівщини.