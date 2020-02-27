Коли кохані близько: Джамала зачарувала ніжною фотосесією з сином на пляжі

Вагітна співачка поділилася теплими кадрами з маленьким Еміром
Переможниця Євробачення Джамала зараз перебуває в очікуванні дива - співачка вагітна другою дитиною і дуже щаслива. При цьому вона абсолютно не збирається сидіти вдома і продовжує активне життя - працює, виступає на концертах і шоу і з'їздила на відпочинок в Єгипет з чоловіком і маленьким сином Еміром-Рахманом. Зірка зізналася, що влітку вони з сім'єю теж хочуть де-небудь відпочити і вже почали наглядати місця.
На своїй сторінці в Instagram Джамала поділилася теплою і атмосферною фотосесією з дворічним синочком. Мама і син, одягнені в зручний спортивний одяг, відображені на пляжі - швидше за все, кадри були зроблені якраз під час їх єгипетських канікул. Артистка опублікувала дві версії кожного знімка - кольорову і чорно-білу і поцікавилася у фоловерів, яка їм подобається більше.
"Ми чекаємо теплий сезон, шукаємо місця. Хоча все набагато простіше, тепло — це коли кохані близько. Кольорові або ч/б? Які фото вам більше відгукуються?" - прокоментувала Джа.
Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)
Атмосферні кадри не залишили байдужими підписників зірки і вони залишили багато теплих відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
Варто нагадати, що нещодавно Джамала розповіла про реакцію чоловіка на новину про другу вагітність - Бекір навіть боявся повірити в таке щастя.