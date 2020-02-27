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Коли кохані близько: Джамала зачарувала ніжною фотосесією з сином на пляжі

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.02.2020 - 12:48
Коли кохані близько: Джамала зачарувала ніжною фотосесією з сином на пляжі
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Вагітна співачка поділилася теплими кадрами з маленьким Еміром

Переможниця Євробачення Джамала зараз перебуває в очікуванні дива - співачка вагітна другою дитиною і дуже щаслива. При цьому вона абсолютно не збирається сидіти вдома і продовжує активне життя - працює, виступає на концертах і шоу і з'їздила на відпочинок в Єгипет з чоловіком і маленьким сином Еміром-Рахманом. Зірка зізналася, що влітку вони з сім'єю теж хочуть де-небудь відпочити і вже почали наглядати місця.

На своїй сторінці в Instagram Джамала поділилася теплою і атмосферною фотосесією з дворічним синочком. Мама і син, одягнені в зручний спортивний одяг, відображені на пляжі - швидше за все, кадри були зроблені якраз під час їх єгипетських канікул. Артистка опублікувала дві версії кожного знімка - кольорову і чорно-білу і поцікавилася у фоловерів, яка їм подобається більше.

"Ми чекаємо теплий сезон, шукаємо місця. Хоча все набагато простіше, тепло — це коли кохані близько. Кольорові або ч/б? Які фото вам більше відгукуються?" - прокоментувала Джа.

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

Атмосферні кадри не залишили байдужими підписників зірки і вони залишили багато теплих відгуків.

  • Кольорові, передають всю красу!
  • Як на мене, всі фото передають щастя, любов, добро та тепло. Маминих обіймів ніхто не замінить!
  • Які теплі, милі, спокійні фотографії
  • Фото супер, люблю ч/б по життю. І тут теж ч/б подобаються більше
  • Зазвичай подобається ч/б, але тут дуже подобаються кольорові
  • Всі фото красиві
  • Милі фоточки, ви справжня мама
  • Кольорові звісно
  • Синочок так на Вас ставши схожий. такі гарні
  • В кольорі набагато тепліше
  • кольорові. Ваші фото надихають, від них така неймовірна енергія, спасибі
  • Безмежна Ніжність
  • Ваууу!!! Такі чудові

Коли кохані близько: Джамала зачарувала ніжною фотосесією з сином на пляжі

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Варто нагадати, що нещодавно Джамала розповіла про реакцію чоловіка на новину про другу вагітність - Бекір навіть боявся повірити в таке щастя.

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