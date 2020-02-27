Коли кохані близько: Джамала зачарувала ніжною фотосесією з сином на пляжі

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Вагітна співачка поділилася теплими кадрами з маленьким Еміром

Переможниця Євробачення Джамала зараз перебуває в очікуванні дива - співачка вагітна другою дитиною і дуже щаслива. При цьому вона абсолютно не збирається сидіти вдома і продовжує активне життя - працює, виступає на концертах і шоу і з'їздила на відпочинок в Єгипет з чоловіком і маленьким сином Еміром-Рахманом. Зірка зізналася, що влітку вони з сім'єю теж хочуть де-небудь відпочити і вже почали наглядати місця.

На своїй сторінці в Instagram Джамала поділилася теплою і атмосферною фотосесією з дворічним синочком. Мама і син, одягнені в зручний спортивний одяг, відображені на пляжі - швидше за все, кадри були зроблені якраз під час їх єгипетських канікул. Артистка опублікувала дві версії кожного знімка - кольорову і чорно-білу і поцікавилася у фоловерів, яка їм подобається більше.

"Ми чекаємо теплий сезон, шукаємо місця. Хоча все набагато простіше, тепло — це коли кохані близько. Кольорові або ч/б? Які фото вам більше відгукуються?" - прокоментувала Джа.

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

Атмосферні кадри не залишили байдужими підписників зірки і вони залишили багато теплих відгуків.

Кольорові, передають всю красу!

Як на мене, всі фото передають щастя, любов, добро та тепло. Маминих обіймів ніхто не замінить!

Які теплі, милі, спокійні фотографії

Фото супер, люблю ч/б по життю. І тут теж ч/б подобаються більше

Зазвичай подобається ч/б, але тут дуже подобаються кольорові

Всі фото красиві

Милі фоточки, ви справжня мама

Кольорові звісно

Синочок так на Вас ставши схожий. такі гарні

В кольорі набагато тепліше

кольорові. Ваші фото надихають, від них така неймовірна енергія, спасибі

Безмежна Ніжність

Ваууу!!! Такі чудові

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Варто нагадати, що нещодавно Джамала розповіла про реакцію чоловіка на новину про другу вагітність - Бекір навіть боявся повірити в таке щастя.