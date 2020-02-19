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Вагітність їй до лиця: Джамала зачарувала ніжним образом в Одесі

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.02.2020 - 16:28
Вагітність їй до лиця: Джамала зачарувала ніжним образом в Одесі
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Вагітна співачка виступила в приморському місті

Джамала нещодавно вразила всіх, повідомивши про свою другу вагітність. Разом з чоловіком Бекіром Сулеймановим вона вже виховує синочка Еміра-Рахмана, якому в березні виповниться два роки. Співачка особливо не розкриває подробиці свого цікавого положення, але її живіт вже помітно округлився. До речі, як зізналася артистка, її чоловік навіть боявся відразу повірити, коли дізнався радісну новину.

Судячи з усього, відчуває зірка себе добре - в січні вона разом з чоловіком і сином відпочила в Єгипті, а зараз виходить у світ і навіть виступає на сцені. Днями Джамала дала концерт в Одесі і поділилася кількома фото в своєму Instagram.

Вагітна співачка постала в ніжному і милому образі - вона вибрала для виходу на сцену блискуче рожеве плаття на бретельках з відвертим декольте, а зверху накинула сріблястий плащ. Злегка завите волосся і макіяж в нюдових тонах завершує витончений лук виконавиці.

Вагітність їй до лиця: Джамала зачарувала ніжним образом в Одесі

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Одеса. Говорила, що ваше місто робить особливим не море, не смачна їжа, не шарм вулиць та будинків, а саме люди! Чи мені так пощастило з вами? Дякую за теплу зустріч! За подарунки! За квіти! Ваша Джа", - подякувала за теплий прийом артистка.

Вагітність їй до лиця: Джамала зачарувала ніжним образом в ОдесіВагітність їй до лиця: Джамала зачарувала ніжним образом в Одесі

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

В коментарях шанувальники залишили Джамалі багато теплих слів та щирих побажань.

  • Ой яка красуня
  • ви супер бережи Вас Боже
  • Дуже душевний концерт ,а голос просто космос
  • Спасибі! Це було круто, душевно, без пафосу! Ви справжня і унікальна!
  • Спасиибо! Було чудово!
  • Приголомшлива
  • Фантастично, гарна красуня Джамала
  • Дякуємо за Вашу душу в музиці, спасибі за концерт
  • найкраща
  • Більше відпочивайте! І менше переїздів Я переживаю
  • Рада за вас.Хай і надалі у вас все буде як найкраще!!!!!!!
  • Красуня
  • Дякую, що подарували такі прекрасні емоції, люблю

Вагітність їй до лиця: Джамала зачарувала ніжним образом в Одесі

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала засвітила кругленький животик на атмосферних кадрах.

Джамала розповіла, як дізналася про свою другу вагітність Така ніжна: Джамала засвітила кругленький животик атмосферних кадрах
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