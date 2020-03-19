З коханою дружиною і дітьми: Брюс Вілліс весело відзначає 65-річчя в колі близьких

Брюс Вілліс з дружиною (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

Міцний Горішок відзначив день народження

Брюс Вілліс сьогодні, 19-го березня, відзначає свій 65-й день народження. Ювілей легендарного Міцного Горішка припав на період карантину, а тому гучних вечірок і свят, судячи з усього, не буде. Зате це відмінний привід влаштувати миле сімейне торжество. І схоже, Бюрс з рідними почав святкувати ще вночі.

Брюс з доньками (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

Дружина Брюса – 41-річна британська актриса і фотомодель Емма Хэминг-Вілліс – поділилася у своєму мікроблозі кумедним роликом. Брюс разом з доньками – Мейбл Рей, якій скоро виповниться 8, а також 5-річною Евелін Пенн – кидають один одному м'яч. «Наші нічні ігри з алюмінієвим м'ячем», – написала мама сімейства і додала хештег «карантин». Пізніше вона додала в сторіз пару фото разом з чоловіком, де вони обіймаються.

Треба відзначити, що виглядає Брюс на відео, яким ми всі звикли його бачити – сильним і спортивним. Так що знаковий ювілей голлівудський актор зустрічає у відмінній формі!

Нагадаємо, Брюс Вілліс і Емма Хэминг одружилися 21-го березня 2009-го року. Дружина Міцного Горішка на цілих 23 роки молодша за свого обранця, що нітрохи не заважає їх гармонійним відносинам.

Брюс з сім'єю (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

До цього Брюс був одружений на акторці Демі Мур, у шлюбі з якою народилося три доньки: Румер Гленн, Скаут Скрині і Таллула Белль. Після розлучення колишнього подружжя ще деякий час ходили чутки про їх возз'єднання і навіть повторного весіллі. Проте Мур приголомшила всіх несподіваною весіллям з Ештоном Кутчером, набагато молодшии за неї. Тим не менш, колишнє подружжя досі зберігає добры стосунки і ділові зв'язки. Демі з Ештоном навіть була присутня на весіллі Брюса і Емми.

Зараз популярний голлівудський актор помітно менше знімається, намагаючись приділяти більше уваги своїй сім'ї. Вони живуть в Нью-Йорку поруч з Центральним парком.