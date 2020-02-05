Любив її страшно: Дікусар зізнався, що переживав депресію після розставання з Шоптенко

Дмитро Дікусар та Олена Шоптенко (фото: соцмережі артистів)

За словами Дікусар, він дійсно страждав

Хореограф Дмитро Дікусар працьовитий, скритний та цікавий. Його бурхливі романи постійно обговорювали у ЗМІ. Однак мало хто знає, що розставання з однією з улюблених жінок стало причиною важкої депресії і хворобливих спогадів. І тільки в програмі «Зірковий шлях» в рубриці «Кава з перцем», на каналі «Україна» він вирішив про це розповісти.

За вісім років подорожей і пошуків себе хореограф Дмитро Дікусар знову повернувся в Україну. У його житті було багато нагород і втрат, любові і розставань. Але розрив з Оленою Шоптенко він вважає найважчим з них. Їхній красивий і яскравий роман розпочався у Грузії, де вони обидва ставили хореографію іншим парам під час танцювального шоу. Незабаром їхнє весілля вже обговорювала вся Україна, а потім - розрив відносин.

«Шлюб з Оленою тривав 3 роки, але я ж не одружився з нею у перший день знайомства. Ми були разом 4 роки і навіть більше», - пояснив Дмитро Дікусар.

Дмитро та Олена не змагалися на сцені, у них не було романів на стороні.

«Щось все-таки склалося, якщо ми так довго були разом, - сказав хореограф журналістам «Зіркового шляху». - Я так розумію, що Олена знайшла того чоловіка, з яким вона щаслива. І я цьому радий. Мені не дуже важливо зараз копатися, чому ми не змогли бути разом. Напевно, на це було багато маленьких внутрішніх рішень, швидше за все нелегких, можливо, дуже складних. Ми різні. Напевно, я не підходив Оленці так, як, напевно, повинен був підходити. Може бути, картинка в її голові не збіглася з тим, що вона бачила. Не знаю. Це треба у Оленки запитати. Я любив її страшно сильно».

Саме це розставання Дмитро Дікусар переживав крізь біль і страждання. Було відчуття, ніби він втратив половинку самого себе.

«Ці відносини, як сірник, горіли-горіли і догоріли. На той момент, коли ми розлучилися, для мене це було як втратити руку, половину мене. Я цей період дуже емоційно переживав, через біль, страждання, - зізнався Дмитро Дікусар, - Після цього мені нічого не хотілося у плані відносин, напевно, ще цілий рік».

Після таких болючих переживань хтось замикається у собі або проводить весь час у компаніях, починає вживати алкоголь або їде від всіх і вся. Дмитру Дікусару допоміг час.

«Я вважаю, що одна з найкращих навичок, яку варто розвивати в собі, - це терпіння. Рана не затягується швидко, як би ти не чаклував. Ти можеш прискорити якийсь процес, але все одно треба потерпіти, почекати. А найкраще зрозуміти, чому у тебе не заживає ця рана. Щоб цей досвід ще з користю пройшов, а не просто так», - ділиться хореограф.

Сьогодні серце завидного холостяка вільно. Поки більшу частину життя відомого хореографа займає робота, але місце для кохання все одно є.

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