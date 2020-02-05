Любил ее страшно: Дикусар признался, что переживал депрессию после расставания с Шоптенко

Дмитрий Дикусар и Алена Шоптенко (фото: соцсети артистов)

По словам Дикусар, он действительно страдал

Хореограф Дмитрий Дикусар трудолюбив, скрытен интересен и закрыт. Его бурные романы постоянно обсуждали в СМИ. Однако мало кто знает, что расставание с одной из любимых женщин стало причиной тяжелой депрессии и болезненных воспоминаний. И только в программе «Зірковий шлях» в рубрике «Кава з перцем», на канале «Украина» он решил об этом рассказать.

Спустя восемь лет путешествий и поисков себя хореограф Дмитрий Дикусар снова вернулся в Украину. В его жизни было много наград и потерь, любви и расставаний. Но разрыв с Аленой Шоптенко он считает самым тяжелым из них. Их красивый и яркий роман начался в Грузии, где они оба ставили хореографию другим парам во время танцевального шоу. Вскоре их свадьбу уже обсуждала вся Украина, а затем – разрыв отношений.

«Брак с Аленой продлился 3 года, но я же не женился на ней в первый день знакомства. Мы были вместе 4 года и даже больше», – пояснил Дмитрий Дикусар.

Дмитрий и Алена не соперничали на сцене, у них не было романов на стороне.

«Что-то все-таки сложилось, если мы так долго были вместе, – сказал хореограф журналистам «Зіркового шляху». – Я так понимаю, что Алена нашла того мужчину, с которым она счастлива. И я этому рад. Мне не очень важно сейчас копаться, почему мы не смогли быть вместе. Наверно, на это было много маленьких внутренних решений, скорее всего нелегких, возможно, очень сложных. Мы разные. Наверно, я не подходил Аленке так, как, наверно, должен был подходить. Может быть, картинка в ее голове не совпала с тем, что она видела. Не знаю. Это надо у Аленки спросить. Я любил ее страшно сильно».

Именно это расставание Дмитрий Дикусар переживал через боль и страдания. Было ощущение, как будто он потерял половинку самого себя.

«Эти отношения, как спичка, горели-горели и догорели. На тот момент, когда мы расстались, для меня это было, как потерять руку, пол меня. Я этот период очень эмоционально переживал, через боль, страдания, – признался Дмитрий Дикусар, -После этого мне ничего не хотелось в плане отношений, наверно, еще целый год».

После таких болезненных переживаний кто-то уходит в себя или проводит все время в компаниях, начинает употреблять алкоголь или уезжает от всех и вся. Дмитрию Дикусару помогло время.

«Я считаю, что один из самых лучших навыков, который стоит развивать внутри себя, – это терпение. Рана не затягивается быстро, как бы ты ни колдовал. Ты можешь ускорить какой-то процесс, но все равно надо потерпеть, подождать. А лучше всего понять, почему у тебя не заживает эта рана. Чтобы этот опыт еще с пользой прошел, а не просто так».

Сегодня сердце завидного холостяка свободно. Пока большую часть жизни известного хореографа занимает работа, но место для любви все равно есть.

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