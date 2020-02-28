Освідчення в коханні і рідкісні фото: Антуан Арно зворушливо привітав Наталію Водянову з днем народження

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Антуан привітав Наталю з днем народження

Наталя Водянова сьогодні, 28-го лютого, відзначає 38-й день народження. Зазвичай модель проводить цей день з родиною, а пізніше ділиться знімками. Але зрозуміло, близькі Наталії не стали чекати вечора, щоб привітати її. Так, коханий чоловік одним з перших почав вітати Водянову. Спочатку він написав зворушливий коментар під фото Наталії, який вона опублікувала у своєму Instagram.

Наталя Водянова про поточну ситуації у світі (фото: instagram.com/natasupernova)

На фото модель красується в незвичайному вбранні: білому костюмі, що нагадує форму медсестри, а також чорною пов'язкою на обличчі з шифону з принтом Louis Vuitton. "Поточний настрій", – написала зірка і зазначила Тиждень моди в Парижі. Антуан залишився в захваті від такого образу своєї коханої, він написав: "Це могла бути наша перша зустріч". Сама Наталка не відповіла чоловікові, зате шанувальники просто засипали його коментарями: "Боже, як це романтично, "дуже мило", "ти справжній чоловік"...

Антуан зібрав рідкісні фото Наталії (фото: instagram.com/antoinearnault)

А кілька годин тому на сторінці Антуана Арно з'явився пост на честь дня народження Наталії. Він зібрав масу кадрів, які ще не з'являлися в мережі: Наталія під час вагітності, на відпочинку, вони разом в офісі, в ресторані, з котом... "Кращого дня народження найкращий й найкрасивішій жінці на світі. Ще багато років любові, веселощів, пригод, сміху, сліз, поту і продовжуй робити світ трохи краще з кожним днем", – написав закоханий Антуан під серією знімків. Наталя у відповідь написала не менш зворушливо: "Ти найкращий подарунок, який життя дарує мені кожен день. Так пощастило, мій коханий, мати тебе. Спасибі".

Наталія Водянова і Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Шанувальники також не стали мовчати. Вони почали засипати пост привітаннями та захопленнями: "Бог благословив цю пару", "Вона виглядає так просто, незважаючи на її статус".

Сама Наталя також опублікувала кілька кадрів, показавши, як проводить день народження. Модель вирушила в баню. Вона позує в одному лише халаті і капцях, написавши: "Мій костюм на день народження".

Наталя святкує день народження (фото: instagram.com/natasupernova)