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Кращий подарунок: Маша Єфросиніна з дочкою зворушили ніжним відео і зізнаннями

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.05.2020 - 21:20
Кращий подарунок: Маша Єфросиніна з дочкою зворушили ніжним відео і зізнаннями
Маша Єфросиніна з дочку Наною (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча опублікувала відео з дочкою, яке зворушило її фоловерів

Маша Єфросиніна досить часто показує свого п'ятирічного сина Олександра, а ось 16-річна Нана рідко з'являється в Instagram-каналі своєї зіркової мами. Але днями телеведуча опублікувала спільні з фото з дочкою, а сьогодні в День матері вона показала ніжне відео разом зі своїми дітьми.

На відео можна побачити підготовку Маші Єфросиніної до фотосесії з дочкою для ювелірного бренду, який провів атмосферну фотосесію "Дочки-матері". На серії фото зіркова мама з дочкою опинилися в схожих об'ємних сукнях з рюшами, які відкривають плечі.

Відео: instagram.com/mashaefrosinina

"Найкращий подарунок, який можна отримати до Дня матері, це визнання твоїх дітей", - написала Єфросиніна.

  • Користувачі мережі також прокоментували дане відео.
  • Боже, як це красиво!
  • Мурашки;
  • Щире відео. Це щастя бути мамою;
  • Машенька, ви прекрасні;
  • Як ніжно і чуттєво!
  • Я плакала. Неймовірно чуттєве відео. Спасибі за емоції;
  • Щастя вашій родині;
  • Як чуттєво;
  • Дуже красива у вас дочка;
  • Дуже красиво!
  • Як красиво!
  • Машенька, це чудово!!!

Кращий подарунок: Маша Єфросиніна з дочкою зворушили ніжним відео і зізнаннями

Кращий подарунок: Маша Єфросиніна з дочкою зворушили ніжним відео і зізнаннями

Кращий подарунок: Маша Єфросиніна з дочкою зворушили ніжним відео і зізнаннями

Кращий подарунок: Маша Єфросиніна з дочкою зворушили ніжним відео і зізнаннями

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна здивувала схожістю сина з її дідом по лінії батька. Телеведуча опублікувала фото свого діда і сина, і на них видно неймовірну схожість між ними. При цьому між фотографіями різниця 75 років. Користувачі мережі підтвердили - правнук і прадідусь схожі як дві краплі води.

Теги Новини України шоубизМаша Єфросиніна
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