"Кращий тато в світі": фігуриста Леся Нікітюк підкорила сімейним кадром

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча вирушила на відпочинок з найріднішими людьми

Леся Нікітюк вирішила продовжити собі літо і вирушила на відпочинок до ще теплого моря - ведуча разом з рідними розслабляється в турецькому Бодрумі. Звичайно ж, вона із задоволенням ділиться в мережі яскравими та цікавими моментами своєї відпустки, не забуваючи заодно демонструвати вражаючу колекцію купальників, що теледіва взяла з собою. Так, вона вже блиснула розкішними формами в "голому" купальнику на зав'язках - тренді цього сезону.

На новому фото в своєму Instagram Леся похвалилася черговим яскравим бікіні, а крім того, показала свого тата! На знімку ведуча позує на першому плані на пляжі в блискучому смарагдово-зеленому купальнику і сонцезахисних окулярах, демонструючи струнку фігуру. На задньому ж плані стоїть її батько в плавальних шортах. Чоловік ніби не помічає камеру і дивиться вдалину на морські хвилі, засунувши руки в кишені.

"Best father in the world. Кращий тато в світі", - зворушливо прокоментувала кадр Нікітюк.

Фото: Леся Нікітюк з татом (instagram.com/lesia_nikituk)

Зазначимо, що знімок - один з прощальних, адже сімейство вже вирушило додому.

Користувачі мережі захоплюються спокусливими формами телезірки, а також відзначають, що вони з татом дуже милі.

Леся у вас напевно окремий валізку з купальниками... Скільки їх у вас?

Для татів ми назавжди маленькі принцески

Леся.Молодець вивезла батьків на відпочинок!

То тато красунчик як i доця .

Ох і Лэся,кружляє голову купальниками)))

Супер

Лесюня, завжди захоплююся тобою!!!!! Так тримати! Ти Супер

Прекрасний тато таку прекрасну принцесу выстругал.... Фігуриста красуня

Богиня, еталон краси

Ух ти, красуня

Яка фігура!!! Прэлэстно!!!! Цукерка

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

