"Кращий тато в світі": фігуриста Леся Нікітюк підкорила сімейним кадром

Ведуча вирушила на відпочинок з найріднішими людьми
Леся Нікітюк вирішила продовжити собі літо і вирушила на відпочинок до ще теплого моря - ведуча разом з рідними розслабляється в турецькому Бодрумі. Звичайно ж, вона із задоволенням ділиться в мережі яскравими та цікавими моментами своєї відпустки, не забуваючи заодно демонструвати вражаючу колекцію купальників, що теледіва взяла з собою. Так, вона вже блиснула розкішними формами в "голому" купальнику на зав'язках - тренді цього сезону.
На новому фото в своєму Instagram Леся похвалилася черговим яскравим бікіні, а крім того, показала свого тата! На знімку ведуча позує на першому плані на пляжі в блискучому смарагдово-зеленому купальнику і сонцезахисних окулярах, демонструючи струнку фігуру. На задньому ж плані стоїть її батько в плавальних шортах. Чоловік ніби не помічає камеру і дивиться вдалину на морські хвилі, засунувши руки в кишені.
"Best father in the world. Кращий тато в світі", - зворушливо прокоментувала кадр Нікітюк.
Фото: Леся Нікітюк з татом (instagram.com/lesia_nikituk)
Зазначимо, що знімок - один з прощальних, адже сімейство вже вирушило додому.
Користувачі мережі захоплюються спокусливими формами телезірки, а також відзначають, що вони з татом дуже милі.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, Леся Нікітюк вразила модельної фігурою на відпочинку в Туреччині. Телеведуча ефектно попрощалася з морем.
Раніше Леся Нікітюк засвітила груди на тлі заходу сонця. Ведуча позувала на балконі свого номера в Туреччині в чудовому зеленому міні-платті.