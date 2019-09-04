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"Лучший папа в мире": фигуристая Леся Никитюк покорила семейным кадром

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.09.2019 - 12:26
"Лучший папа в мире": фигуристая Леся Никитюк покорила семейным кадром
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая отправилась на отдых с самыми родными людьми

Леся Никитюк решила продлить себе лето и отправилась на отдых к еще теплому морю - ведущая вместе с родными расслабляется в турецком Бодруме. Конечно же, она с удовольствием делится в сети яркими и забавными моментами своего отпуска, не забывая заодно демонстрировать впечатляющую коллекцию купальников, которые теледива взяла с собой. Так, она уже блеснула роскошными формами в “голом” купальнике на завязках - тренде этого сезона.

На новом фото в своем Instagram Леся похвасталась очередным ярким бикини, а кроме того, показала своего папу! На снимке ведущая позирует на первом плане на пляже в блестящем изумрудно-зеленом купальнике и солнцезащитных очках, демонстрируя стройную фигуру. На заднем же плане стоит ее отец в плавательных шортах. Мужчина будто бы не замечает камеру и смотрит вдаль на морские волны, засунув руки в карманы.

"Best father in the world. Кращий тато в світі", - трогательно прокомментировала кадр Никитюк.

&quot;Лучший папа в мире&quot;: фигуристая Леся Никитюк покорила семейным кадром

Фото: Леся Никитюк с папой (instagram.com/lesia_nikituk)

Отметим, что снимок - один из прощальных, ведь семейство уже отправилось домой.

Пользователи сети восхищаются соблазнительными формами телезвезды, а также отмечают, что они с папой очень милые.

  • Леся у вас наверное отдельный чемоданчик с купальниками... Сколько их у вас?
  • Для татів ми назавжди маленькі принцески
  • Леся.Молодец вывезла родителей на отдых!
  • То тато красунчик як i доця .
  • Ох и Лэся,кружит голову купальниками)))
  • Супер
  • Лесюня, завжди захоплююся тобою!!!!! Так тримати! Ти Супер
  • Прекрасный тато такую прекрасную принцессу выстругал.... Фигуристая красавица
  • Богиня, эталон красоты
  • Ух ты, красотка
  • Какая фигура!!! Прэлэстно!!!! Конфетка

&quot;Лучший папа в мире&quot;: фигуристая Леся Никитюк покорила семейным кадром

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк поразила модельной фигурой на отдыхе в Турции. Телеведущая эффектно попрощалась с морем.

Ранее Леся Никитюк засветила грудь на фоне заката. Ведущая позировала на балконе своего номера в Турции в эффектном зеленом мини-платье.

Длинноногая богиня: Леся Никитюк поразила модельной фигурой на отдыхе в Турции Сплошной позитив! Леся Никитюк позабавила сеть забавным видео
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