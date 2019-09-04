"Лучший папа в мире": фигуристая Леся Никитюк покорила семейным кадром

Ведущая отправилась на отдых с самыми родными людьми
Леся Никитюк решила продлить себе лето и отправилась на отдых к еще теплому морю - ведущая вместе с родными расслабляется в турецком Бодруме. Конечно же, она с удовольствием делится в сети яркими и забавными моментами своего отпуска, не забывая заодно демонстрировать впечатляющую коллекцию купальников, которые теледива взяла с собой. Так, она уже блеснула роскошными формами в “голом” купальнике на завязках - тренде этого сезона.
На новом фото в своем Instagram Леся похвасталась очередным ярким бикини, а кроме того, показала своего папу! На снимке ведущая позирует на первом плане на пляже в блестящем изумрудно-зеленом купальнике и солнцезащитных очках, демонстрируя стройную фигуру. На заднем же плане стоит ее отец в плавательных шортах. Мужчина будто бы не замечает камеру и смотрит вдаль на морские волны, засунув руки в карманы.
"Best father in the world. Кращий тато в світі", - трогательно прокомментировала кадр Никитюк.
Фото: Леся Никитюк с папой (instagram.com/lesia_nikituk)
Отметим, что снимок - один из прощальных, ведь семейство уже отправилось домой.
Пользователи сети восхищаются соблазнительными формами телезвезды, а также отмечают, что они с папой очень милые.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, Леся Никитюк поразила модельной фигурой на отдыхе в Турции. Телеведущая эффектно попрощалась с морем.
Ранее Леся Никитюк засветила грудь на фоне заката. Ведущая позировала на балконе своего номера в Турции в эффектном зеленом мини-платье.