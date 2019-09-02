"Ух, яка": Леся Нікітюк викликала фурор в мережі фото в "голому" купальнику

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк оригінально звернулася до школярів

Леся Нікітюк продовжує відпочивати в Туреччині, а саме - в місті Бодрум. При цьому на довгоочікуваний відпочинок Леся Іванівна вирушила великою сім'єю - з батьками, племінниками. Тепер українська телеведуча буквально засипає шанувальників десятками фото і відео у себе в розділі сторіз на instagram-сторінці. Звичайно ж, найбільше уваги привертають фото в стильних купальниках!

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Нікітюк опублікувала чергову серію фото. На цей раз - в білосніжному закритому купальнику з "родзинкою". Пляжний наряд декорований по боках тонкими шлейками-зав'язками. Через що чого купальник вийшов "голим", максимально вигідно демонструючи форми своєї власниці. Та й сама Леся не проти як можна більш яскраво показати свої форми.

Стильна Леся Нікітюк в Туреччині (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Пляжний образ телеведучої доповнюють прикраси - браслети, підвіски у формі черепашок.

Також ще парочку фото Нікітюк зробила на яхті. Складно не відзначити, що Леся виглядає дійсно приголомшливо!

Стильна Леся Нікітюк в Туреччині (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Проте свої нові фото Леся супроводила підписом, який відноситься до теми 1 вересня. Більш того, телеведуча звернулася до школярів. І порадила їм не звертати уваги на критику ровесників і не замикатися в собі.

“Дітки ви пішли в школу??? Ну тоді гарно вчіться і приносьте високі оцінки) а Цьоця Леся пізніше фотку з бантиками виставить P.s. Если у вас в школе будут проблемы с ровесниками, вас будут обижать или обзываться… Никогда не замыкайтесь и не развивайте в себе комплексы!!!! Кто знает, какое будущее вас ждёт", — потивирует Никитюк.

Шанувальники Лесі також поспішили прокоментувати її нові фото:

“Несіть щоденник! Зазначимо взагалі поведінку"

“Ух! Яка СЕКСІ-СЕКСІ!"

"Чекаю тебе після уроків"

“Багиня! Ну просто красуня!"

"Ммм, яка ж ти солодка"

"Леся, ти з кожним роком все молодієш"

"У тітки Лесі попа як у боженьки"

“Леся, віддай купальник дітям він на тебе замалий))"

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, Леся Нікітюк засвітила груди на тлі заходу. Ведуча позувала на балконі свого номера в Туреччині в чудовому зеленому міні-сукню.