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"Ух, яка": Леся Нікітюк викликала фурор в мережі фото в "голому" купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.09.2019 - 12:14
"Ух, яка": Леся Нікітюк викликала фурор в мережі фото в "голому" купальнику
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк оригінально звернулася до школярів

Леся Нікітюк продовжує відпочивати в Туреччині, а саме - в місті Бодрум. При цьому на довгоочікуваний відпочинок Леся Іванівна вирушила великою сім'єю - з батьками, племінниками. Тепер українська телеведуча буквально засипає шанувальників десятками фото і відео у себе в розділі сторіз на instagram-сторінці. Звичайно ж, найбільше уваги привертають фото в стильних купальниках!

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Нікітюк опублікувала чергову серію фото. На цей раз - в білосніжному закритому купальнику з "родзинкою". Пляжний наряд декорований по боках тонкими шлейками-зав'язками. Через що чого купальник вийшов "голим", максимально вигідно демонструючи форми своєї власниці. Та й сама Леся не проти як можна більш яскраво показати свої форми.

&quot;Ух, яка&quot;: Леся Нікітюк викликала фурор в мережі фото в &quot;голому&quot; купальнику

&quot;Ух, яка&quot;: Леся Нікітюк викликала фурор в мережі фото в &quot;голому&quot; купальнику

Стильна Леся Нікітюк в Туреччині (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Пляжний образ телеведучої доповнюють прикраси - браслети, підвіски у формі черепашок.

Також ще парочку фото Нікітюк зробила на яхті. Складно не відзначити, що Леся виглядає дійсно приголомшливо!

&quot;Ух, яка&quot;: Леся Нікітюк викликала фурор в мережі фото в &quot;голому&quot; купальнику

&quot;Ух, яка&quot;: Леся Нікітюк викликала фурор в мережі фото в &quot;голому&quot; купальнику

Стильна Леся Нікітюк в Туреччині (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Проте свої нові фото Леся супроводила підписом, який відноситься до теми 1 вересня. Більш того, телеведуча звернулася до школярів. І порадила їм не звертати уваги на критику ровесників і не замикатися в собі.

“Дітки ви пішли в школу??? Ну тоді гарно вчіться і приносьте високі оцінки) а Цьоця Леся пізніше фотку з бантиками виставить P.s. Если у вас в школе будут проблемы с ровесниками, вас будут обижать или обзываться… Никогда не замыкайтесь и не развивайте в себе комплексы!!!! Кто знает, какое будущее вас ждёт", — потивирует Никитюк.

Шанувальники Лесі також поспішили прокоментувати її нові фото:

  • “Несіть щоденник! Зазначимо взагалі поведінку"
  • “Ух! Яка СЕКСІ-СЕКСІ!"
  • "Чекаю тебе після уроків"
  • “Багиня! Ну просто красуня!"
  • "Ммм, яка ж ти солодка"
  • "Леся, ти з кожним роком все молодієш"
  • "У тітки Лесі попа як у боженьки"
  • “Леся, віддай купальник дітям він на тебе замалий))"

&quot;Ух, яка&quot;: Леся Нікітюк викликала фурор в мережі фото в &quot;голому&quot; купальнику

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, Леся Нікітюк засвітила груди на тлі заходу. Ведуча позувала на балконі свого номера в Туреччині в чудовому зеленому міні-сукню.

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