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Довгонога богиня: Леся Нікітюк вразила модельною фігурою на відпочинку в Туреччині

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.09.2019 - 12:56
Довгонога богиня: Леся Нікітюк вразила модельною фігурою на відпочинку в Туреччині
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк також не забула "прикупити дублянку" в Туреччині

Леся Нікітюк після більш, ніж насиченого і активного відпочинку у курортному місті Бодрум, вже готова повертатися до України. Де її чекають нові проекти, ефіри і зйомки. Але поки що у Нікітюк є час, щоб як слід попрощатися з Туреччиною. Більш того, у себе в розділі сторіз телеведуча знову опублікувала десятки відео і приводів для захоплення. Звичайно ж, Нікітюк показує "гарячі" фото в купальниках! Не так давно вона вже блиснула розкішними формами в "голому" купальнику на зав'язках. До речі, це тренд сезону!

Тепер же настала черга нових, на цей раз, прощальних фото. На своїй сторінці в мережі instagram телеведуча показала яскравий знімок, позуючи на тлі безкрайнього морського пейзажу.

При цьому до камери боса Нікітюк позує спиною. На телеведучій - ультракоротка міні-сукня з флористичним принтом. В руках вона тримає солом'яний капелюшок. Волосся розпущене. А одна нога кокетливо отсавлена в бік. При цьому Нікітюк демонструє справді дуже підтягнуту фігуру.

Своє нове фото Леся підписала наступним чином: "Прощай море, прощай "шляпаЛук"".

Зазначимо, що до цього Нікітюк часто балувала шанувальників у себе в сторіз "шлапалуками", коли свої літні капелюшки вона прикрашала квітами.

Довгонога богиня: Леся Нікітюк вразила модельною фігурою на відпочинку в Туреччині

Стильна Леся Нікітюк прощається з Туреччиною (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Цікаво, що до цього Нікітюк встигла показати в сторіз деталі свого нещодавнього шопінгу з подругою. При цьому дівчата вже подумали наперед. Вони відправилися в магазин верхнього одягу і приміряли чимало осінньо-зимових пальто і курток.

Звичайно ж, Нікітюк поспішала показати шанувальникам свій стильний вибір. І до речі, похід в магазин відбувся також під час відпочинку в Туреччині.

Довгонога богиня: Леся Нікітюк вразила модельною фігурою на відпочинку в Туреччині

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

А ось шанувальники Лесі поспішили прокоментувати її прощальне яскраве фото:

  • "Краще не прощай, а до побачення"
  • "Красуня і навколо - КРАСА"
  • "Богиня"
  • "О Боже, Багиня!!!"
  • "Лесенька, ти прекрасна"

Довгонога богиня: Леся Нікітюк вразила модельною фігурою на відпочинку в Туреччині

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, Леся Нікітюк засвітила груди на тлі заходу. Ведуча позувала на балконі свого номера в Туреччині в чудовій зеленій міні-сукні.

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