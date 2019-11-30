"Найкраще, що могло статися": Віка з НеАнгелів висловилася про цінний подарунок життя

Вікторія Смеюха з гурту НеАнгели обожнює свою роботу. Співачка зізнається, що втома після турів і безперервних концертів не йде не в яке порівняння з тією радістю і щастям, які вона відчуває після спілкування з глядачем. І якщо її творче життя у шанувальників як на долоні, то про особисте Віка воліє мовчати. Нещодавно вона заінтригувала появою у фаті з букетом. На новому відео в Instagram співачка показала "50 відтінків настрою" і розговорилася свій артистичний талант.

У ролику співачка кокетує на камеру. На ній - білосніжний корсет з зірками і велосипедки пудового відтінку. Довершує образ оригінальна зачіска і яскравий макіяж.

"Найкраще, що могло зі мною статися - це артистизм. Навик, який стирає всі межі. Вмінню легко перевтілюватися потрібно вчитися, і це допомагає мені в роботі зі всілякими образами. Я не боюся бути різною. На відео 50 відтінків Вікторії", - залишила підпис артистка.

Відео викликало ажіотаж серед шанувальників зірки – вони навперебій писали компліменти для Вікі.

Прекрасно, Вікторія! Навчитися багато чому, але як кажуть "або у тебе є, або немає "

Віка, ви супер!

Янголятко

Лялечка-красуня

Сама елегантність, краса і пластику!

Шикарні відтінки

Віка, ти – талант

Класна! Лялечка

Вікуся, чарівний образ!

Оч круто, Віка! Обожнюю тебе!

Скріншот коментарів

Крім того, співачка показала "неонове" фото, на якому постала в шортах з щільної твідової тканини, піджаку і ботильйонах на підборах

Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, що Віка з НеАнгелів блиснула стрункими ніжками в напівпрозорій спідниці.