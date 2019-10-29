Сліпуча Віка з НеАнгелів спокусила модельними ніжками в напівпрозорій спідниці (відео)

Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

На сцені Віка і Слава виконали пісню "Серце"

Група НеАнгели продовжує колесити по містах України з виступами. А це означає, що Віка Смеюха і Слава Камінська демонструють різні сценічні наряди, і часто вельми спокусливі. Так, на сцені в Кривому Розі Смеюха блиснула дуже відвертим декольте в блискучому топі. Образ співачка доповнювали шорти-велосипедки, а також незвичайна спідниця-баска.

На днях НеАнгели виступили в Рівному. І знову Смеюха опублікувала відео виступу. Так що шанувальники можуть розглянути її новий сценічний наряд. На цей раз Віка блищала в напівпрозорій спідниці, декорованій блискітками, крізь яку просвічувалися довгі стрункі ніжки виконавиці. А ось топ вже знайомий - повністю обшитий штучними діамантами, з глибокою зоною декольте.

“Рівне, ви сьогодні викликали в мені бажання повернутися до вас знову і як бачите композиція "Серце" натхненна високими почуттями нашої любові! Будьте здорові, будьте багаті у кожній оселі, у кожній хаті!" - підписала відео Смеюха.

Відео: instagram.com/vikanablack

Звичайно ж, шанувальники Вікі прийшли в захват від її нового відео виступу і образу:

“Щиро, душевно, неперевершено! Шедевральні. Чекаємо у Рівному ще раз"

“Вокал - на вищому рівні! Приїжджайте ще - обов'язково прийдемо!"

"Дякую за море позитивних емоцій і вражень!"

“Ви супер! Люблю вас"

"Мої любимки"

"Потужно"

"Красуні"

Скріншот коментарів: instagram.com/vikanablack

До речі, у Кривому Розі Віка і Слава, як зазвичай, "підірвали" зал виконанням свого знакового хіта "Юра". Віка опублікувала відразу серію відео.

“І все ж Сергійко або Юра (відео каруселі)? Напишіть мені будь ласка, щоб я знала! Як ви вже зрозуміли, я знову і знову переглядаю фрагменти з концерту і як тоді біжать мурашки, і посмішка на обличчі, все це Ви! Фантастика!!! Наше спасибі не зміряти! Дякую, дякую, дякую!!" - емоційно підписала відео Віка з НеАнгелів

Відео: instagram.com/vikanablack

Нагадаємо, раніше Віка і Слава з НеАнгелів заглянули в майбутнє в "містичному" альбомі "13". Новий альбом НЕАНГЕЛИ - це історії про любов і розчарування.