"Лучшее, что могло произойти": Вика из НеАнгелов высказалась о ценном подарке жизни

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы обожает свою работу. Певица признается, что усталость после туров и беспрерывных концертов не идет не в какое сравнение с той радостью и счастьем, которые она испытывает после общения со зрителем. И если ее творческая жизнь у поклонников как на ладони, то о личной Вика предпочитает молчать. Недавно она заинтриговала появлением в фате и с букетом. На новом певица в Instagram она показала "50 оттенков настроения" и разговорилась своем артистическом таланте.

В ролике Вика кокетничает на камеру. На ней - белоснежный корсет со звездами и велосипедки пудового оттенка. Образ довершает оригинальная прическа и броский макияж.

"Самое лучшее, что могло со мной произойти - это артистизм. Навык, который стирает все границы. Умению легко перевоплощаться нужно учиться, и это помогает мне в работе со всевозможными образами. Я не боюсь быть разной. На видео 50 оттенков Виктории", - оставила подпись артистка.

Видео вызвало ажиотаж среди поклонников звезды – они наперебой писали комплименты для Вики.

Прекрасно, Виктория! Научиться можно многому, но как говорят "или у тебя это есть, или нет "

Вика, вы супер!

Ангелочек

Куколка-красотка

Сама элегантность, красота и пластика!

Шикарні відтінки

Віка, ти – талант

Классная! Куколка

Викуся, прелестный образ!

Оч круто, Вика! Обожаю тебя!

Скриншот комментариев

Кроме того, певица показала "неоновое" фото, на котором предстала в шортах из плотной твидовой ткани, пиджаке и ботильонах на каблуке.

Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Напомним, что Вика из НеАнгелов сверкнула стройными ножками в полупрозрачной юбке.