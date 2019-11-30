"Лучшее, что могло произойти": Вика из НеАнгелов высказалась о ценном подарке жизни

Певица показала кокетливое видео
Виктория Смеюха из группы НеАнгелы обожает свою работу. Певица признается, что усталость после туров и беспрерывных концертов не идет не в какое сравнение с той радостью и счастьем, которые она испытывает после общения со зрителем. И если ее творческая жизнь у поклонников как на ладони, то о личной Вика предпочитает молчать. Недавно она заинтриговала появлением в фате и с букетом. На новом певица в Instagram она показала "50 оттенков настроения" и разговорилась своем артистическом таланте.
В ролике Вика кокетничает на камеру. На ней - белоснежный корсет со звездами и велосипедки пудового оттенка. Образ довершает оригинальная прическа и броский макияж.
"Самое лучшее, что могло со мной произойти - это артистизм. Навык, который стирает все границы. Умению легко перевоплощаться нужно учиться, и это помогает мне в работе со всевозможными образами. Я не боюсь быть разной. На видео 50 оттенков Виктории", - оставила подпись артистка.
Видео вызвало ажиотаж среди поклонников звезды – они наперебой писали комплименты для Вики.
Скриншот комментариев
Кроме того, певица показала "неоновое" фото, на котором предстала в шортах из плотной твидовой ткани, пиджаке и ботильонах на каблуке.
Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)
Напомним, что Вика из НеАнгелов сверкнула стройными ножками в полупрозрачной юбке.