"Найкраща зарядка": Потап розповів, як розвивати мозок

Потап дав кілька рекомендацій, що допоможуть значно поліпшити пам'ять! За лаштунками святкового шоу "З Днем народження, Україно!", яке канал "Україна" покаже 24 серпня о 20:00, репер і лідер групи MOZGI поділився порадами, як поліпшити свої розумові здібності. Зазначимо, що український репер і за фізичними навантаженнями стежить. Більш того, робить це разом зі своїм сином – 10-річним Андрієм. Не так давно Потап зачарував мережу фото зі спортивним сином. Батько і син разом грали в баскетбол.

Популярний український репер Потап впевнений: найкраща зарядка для мозку – мікс творчості і постійного навчання. В інтерв'ю журналістам каналу "Україна" співак розповів, що, на його погляд, допомагає розвиватися, з кожним днем стаючи розумнішим.

"Дуже рекомендую гру на фортепіано – відмінно тренує пам'ять в цілому. Плюс дуже творче заняття. А ще дуже добре – вивчати різні мови. Якщо ви знаєте одну, двы... взагалі такий собі білінгв – говорите на декількох мовах. Спочатку, може, складно, але мозок тренується і з часом запам'ятовує більше і працює краще", – розповів Потап за лаштунками шоу "З Днем народження, Україно!", яке канал "Україна" покаже 24 серпня о 20:00.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, в машстабном шоу "З Днем народження, Україно!" запалять Тіна Кароль, Олег Вінник, Макс Барських, Сергій Бабкін, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а також групи "Время и Стекло", KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛИ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режисером масштабного шоу каналу "Україна" стала Олена Коляденко, а ведучим – Олександр Скічко. Телевізійну версію шоу глядачі каналу "Україна" побачать 24 серпня о 20:00 в рамках святкового ефіру, присвяченого Дню незалежності України.

Нагадаємо, нещодавно син Потапа Андрій відпочила в Туреччині разом з мамою Іриною Горовою і зведеною сестрою Наталею. Екс-дружина продюсера засипала мережу барвистими фото сімейного відпочинку з дітьми.

До речі, друга дружина Потапа Настя Каменських відверто зізналася, що дуже хоче стати мамою.