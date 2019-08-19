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"Кльові пацани": Потап зачарував мережу фото зі спортивним сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.08.2019 - 13:57
"Кльові пацани": Потап зачарував мережу фото зі спортивним сином
Фото: Потап з сином (instagram.com/realpotap)

Артист проводить багато часу з сином від першого шлюбу

Український продюсер і репер Потап, який нещодавно вразив мережу екстравагантною "зачіскою", насолоджується сімейним життям зі своєю новоспеченою дружиною Настею Каменських, з якою вони розписалися в травні. Однак при цьому він не забуває і про рідного сина Андрія, який був народжений у шлюбі з Іриною Горовою. Музикант по можливості намагається проводити з хлопчиком як можна більше часу і іноді показує фанам, чим вони займалися.

Так, Потап зачарував мережу новим спільним фото з 10-річним Андрієм. Тато і сынн одягнені по-спортивному, на репері також його фірмова кепка. У руках він тримає баскетбольний м'яч - так що вони з сином явно активно проводили час. Варто відзначити також цікаву зачіску хлопчика - розпатлане волосся смішно стирчить у різні боки.

&quot;Кльові пацани&quot;: Потап зачарував мережу фото зі спортивним сином

Фото: Потап з сином Андрієм (instagram.com/realpotap)

Підписники продюсера поспішили залишити свої відгуки - багато написали, що Андрій дуже схожий на маму і росте справжнім красенем.

  • Синуля повністю в Ірину)
  • Кльові пацани
  • Гарний хлопчик!
  • Терміново в перукарню...
  • Гарні хлопці
  • Прикольна суміш маминих і татових чорт у хлопчині
  • Пацани
  • Хороший хлопчик
  • Красунчики
  • Хлопчик на маму схожий)
  • Такий маленький, а вже Потап
  • Синку копія МАМА
  • Потапчики! Такі класні! Успіхів і любіть своїх близьких!

&quot;Кльові пацани&quot;: Потап зачарував мережу фото зі спортивним сином

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, нещодавно син Потапа Андрій відпочив в Туреччині разом з мамою Іриною Горовою і зведеною сестрою Наталею. Екс-дружина продюсера засипала мережу барвистими фото сімейного відпочинку з дітьми.

До речі, друга дружина Потапа Настя Каменських відверто зізналася, що дуже хоче стати мамою.

Каменських зізналася, що дуже хоче стати мамою "Приголомшлива відпустка": колишня дружина Потапа засипала мережу фото сімейного відпочинку в Туреччині
Новини України Потапсын
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