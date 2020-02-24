Найкраща мама в світі: Кім Кардашьян зворушила мережу рідкісним фото з Кріс Дженнер

Кім Кардашьян обожнює свою сім'ю. А тому мікроблог бізнесвумен суцільно складається зі спільних фото з чоловіком, дітьми і сестрами... А от мами Кім – Кріс Дженнер – тут істотно менше. Кілька годин тому зірка виправила таку несправедливість: вона опублікувала кадр з головою знаменитої династії і написала зворушливі слова: "Найкраща мама в світі". "ФАКТ! Втім, ви обидві просто неперевершені", – не втрималася Хлое Кардашьян. "Ідеально", – доповнила наймолодша сестра – 22-річна Кайлі.

Кім та Кріс (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім та Кріс позують, сидячи в машині. Обидві вони одягнені в чорні костюми. Кім вибрала спортивний варіант, ідеальний для прогулянки по місту. Комфортний оксамитовий костюм – штани з червоними лампасами і курточка – до того ж зробили тіло знаменитості візуально більш струнким. Поруч з нею в машині стоїть коричнева сумочка під крокодилячу шкіру. Волосся Кім витягла з допомогою праски, а макіяж зробила виразним. Мама дівчат віддала перевагу класиці: total black образ вона доповнила темно-синьою сумочкою. Макіяж 64-річна знаменитість зробила досить виразним.

Кім обожнює спортивний стиль (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шанувальники залишилися в захваті від обох, вони заходилися писати зіркам компліменти та слова кохання. "Перша", "Ви обидві кращі!", – продовжують сипатися коментарі.

Кім з батьком (фото: instagram.com/kimkardashian)

Скоріше за все, Кім вирішила висловити любов до мами, через ностальгію по своєму батькові. Так, днями, 22-го лютого, був день народження Роберта Кардашьяна. Кім і сестри щороку згадують цю дату, викладаючи спільні зворушливі знімки. В цобму році 39-річна зірка знайшла фото з дитинства: щаслива дочка тісно притулилась до батька, обіймаючи його. "З днем народження, тато! Сумую за тобою так, що не передати словами. Шкода, що тебе нема тут, щоб побачити все це!", – написала Кім.

Нагадаємо, Кріс Дженнер і Роберт були одружені з 1978-го по 1990 рік. У цьому шлюбі народилися Кортні, Хлої і Кім, а також син – Роберт Кардашян-молодший. Після Кріс вийшла заміж за Брюса Дженнера, вони були одружені в 1991-2015 роках. У цьому шлюбі Дженнер народила ще двох дочок: Кендалл Ніколь Кайлі Дженнер та Крістен Дженнер.