Промениста Віра Брежнєва підкорила ефектним образом на відпочинку в Італії

Співачка насолоджується відпочинком разом з сім'єю
Співачка Віра Брежнєва вирушила на довгоочікуваний відпочинок - разом з родиною вона насолоджується літом на улюбленому італійському курорті Форте дей Мармі. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася своїм щастям, а також продемонструвала ефектний образ в ніжних тонах.
На фото щаслива Віра позує в стильному рожевому комбінезоні і сонцезахисних окулярах біля басейну. На одному з кадрів вона тримає на руках улюблену собачку. Зазначимо, що зав'язаний пояс підкреслив струнку талію співачки.
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
"З улюбленою собакою в улюбленому комбінезоні в улюбленому місці з улюбленою родиною. Щастя є", - написала Брежнєва.
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
Пізніше вона також виклала спекотне відео з басейну - на ньому вона в чорному бікіні виринає з води, подібно Афродіті.
Відео: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
Підписники поспішили залишити свої захоплені відгуки.
Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)
Нагадаємо, Віра Брежнєва розповіла, якою вона бачить ідеальну відпустку.
Раніше Віра Брежнєва в боді і шкірянці викликала фурор в мережі. Зухвалий образ співачка приміряла на зйомках кліпу "Я не свята".
Також Віра Брежнєва показала рідкісне сімейне фото і похвалилася квітучою мамою-іменинницею.