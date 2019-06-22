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Промениста Віра Брежнєва підкорила ефектним образом на відпочинку в Італії

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.06.2019 - 11:57
Промениста Віра Брежнєва підкорила ефектним образом на відпочинку в Італії
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка насолоджується відпочинком разом з сім'єю

Співачка Віра Брежнєва вирушила на довгоочікуваний відпочинок - разом з родиною вона насолоджується літом на улюбленому італійському курорті Форте дей Мармі. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася своїм щастям, а також продемонструвала ефектний образ в ніжних тонах.

На фото щаслива Віра позує в стильному рожевому комбінезоні і сонцезахисних окулярах біля басейну. На одному з кадрів вона тримає на руках улюблену собачку. Зазначимо, що зав'язаний пояс підкреслив струнку талію співачки.

Промениста Віра Брежнєва підкорила ефектним образом на відпочинку в ІталіїПромениста Віра Брежнєва підкорила ефектним образом на відпочинку в Італії

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

"З улюбленою собакою в улюбленому комбінезоні в улюбленому місці з улюбленою родиною. Щастя є", - написала Брежнєва.

Промениста Віра Брежнєва підкорила ефектним образом на відпочинку в Італії

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Пізніше вона також виклала спекотне відео з басейну - на ньому вона в чорному бікіні виринає з води, подібно Афродіті.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Vera Brezhneva (@ververa)

Відео: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Підписники поспішили залишити свої захоплені відгуки.

  • Чому в мене не може бути так свіже. Ви така красива Віра
  • Супер
  • Шикарна
  • Промениста Віра, щастя всім
  • Щастя Вам і всій вашій родині на довгі роки! Будьте здорові! Будьте щасливі! Щиро і від усього серця!
  • І правда, щасливе фото
  • Красивий ангел
  • Ох і чудовий ангел в рожевому та ще з милою собачкою
  • Які солодкі
  • Який комбез шикарний
  • Завжди красуня
  • Ніжність
  • Віра, ви як завжди виглядаєте прекрасно)))
  • Русалонька
  • Вірочка, Ви - "відьма" в хорошому сенсі цього слова Як Вам вдається бути такою ідеальною?!
  • Фігура просто шик! Молодець, Віра!!!
  • Вас важко не любити і не милуватися Вами ;). Ви просто невичерпне життєвий джерело. Цунамі позитиву
 

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, Віра Брежнєва розповіла, якою вона бачить ідеальну відпустку.

Раніше Віра Брежнєва в боді і шкірянці викликала фурор в мережі. Зухвалий образ співачка приміряла на зйомках кліпу "Я не свята".

Також Віра Брежнєва показала рідкісне сімейне фото і похвалилася квітучою мамою-іменинницею.

"Меладзе пощастило": Віра Брежнєва в боді і шкірянці викликала фурор в мережі "Просто бути дівчинкою": Віра Брежнєва розповіла, що для неї ідеальна відпустка
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