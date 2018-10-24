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Лорак показала, як проводить з дочкою перші шкільні канікули

Lite » Зірки 24.10.2018 - 19:36
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

В цьому році маленька Софія стала першокласницею

Донька знаменитої української співачки Ані Лорак Софія в цьому році відправилася вчитися в перший клас. Зараз у всіх школярів "золотий" час, оскільки учні з України відпочивають на канікулах. Софія не стала винятком. У зв'язку з цим, зірка зробила пост у своєму Instagram-акаунті про те, як вона зі своєю першокласницею проводить час на відпочинку.

Лорак показала, як проводить з дочкою перші шкільні канікули

Скріншот поста (instagram.com/anilorak)

Ані Лорак поділилася з фоловерами фото, до якого додала коментар "Перші канікули Софії відзначаємо дегустацією тортів".

На знімку артистка з Софією пробують і насолоджуються відразу двома тортами. Вони вирішили не відмовляти собі в гастрономiчному задоволенні. Судячи з виразу обличчя Софи і по коментарю Лорак про те, що десерти виявилися смачними, їм подобається такий варіант проведення сімейного часу.

Фани співачки в коментарях обдарували її і Софію компліментами і приємними словами, а ще побажали прекрасного спільного часу і гарних канікул.

Раніше ми писали, що Ані Лорак розкритикували за невдалий образ.

Також Styler розповідав про те, що Ані Лорак підкорила фанатів "сяючим" вбранням.

До речі, нещодавно Лорак зробила дуже особисте визнання у новій пісні.

Відео: РБК-Україна

Новини України Ані Лоракканикулыдочка
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