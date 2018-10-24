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Лорак показала, как проводит с дочкой первые школьные каникулы

Lite » Звезды 24.10.2018 - 19:36
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

В этом году маленькая София стала первоклассницей

Дочка знаменитой украинской певицы Ани Лорак София в этом году отправилась учиться в первый класс. Сейчас у всех школьников "золотое" время, поскольку ученики из Украины отдыхают на каникулах. София не стала исключением. В связи с этим, звезда сделала пост в своем Instagram-аккаунте о том, как она со своей первоклашкой проводит на отдыхе время.

Лорак показала, как проводит с дочкой первые школьные каникулы

 Скриншот поста (instagram.com/anilorak)

Ани Лорак поделилась с фолловерами фото, к которому добавила комментарий "Первые каникулы Софии отмечаем дегустацией тортов".

На снимке артистка с Софией пробуют и наслаждаются сразу двумя тортами. Они решили не отказывать себе в гастрономическом удовольствии. Судя по выражению лица Софы и по комментарию Лорак  о том, что десерты оказались вкусными, им нравится такой вариант проведения семейного времени.

 Фаны певицы в комментариях одарили ее и Софию комплиментами и приятными словами, а еще пожелали прекрасного совместного времени и хороших каникул.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за неудачный образ.

Также Styler рассказывал о том, что Ани Лорак покорила фанатов "сияющим" нарядом.

Кстати, недавно Лорак сделала очень личное признание в новой песне.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Ани Лоракканикулыдочка
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