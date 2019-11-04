Лити сльози: TAYANNA повернулась "до мами" у ефірі шоу Танці з зірками 2019

TAYANNA (фото: прес-слубда співачки)

Співачка предстала у незвичному образі

Вчора, 3 листопада, в рамках популярного шоу Танці з зірками 2019 відбулася ексклюзивна прем'єра нового синглу TAYANNA "До мами". У прямому ефірі співачка представила музично-хореографічний перформанс, режисером-постановником якого виступив Руслан Махов. Нагадаеємо, що 11 випуск шоу Танці з зірками 2019 покинула пара Олексій Яровенко і Олена Шоптенко.

Номер немов відтворює ідеальний кадр з красивого і драматичного кіно в часи 60-х. Лаконічні силуети ніжних відтінків, романтика і навмисна інфантильність стала відправною точкою для створення нового іміджу виконавиці.

TAYANNA - До мами

"Пісня "До мами" - історія кохання, де почуттями тендітної жінки користується чоловік аби полікувати свою болісну рану минулих відносин. Це пригнічує головну героїню. Людина, яка стає "подорожником" для її душі - мама. Адже у різних життєвих ситуаціях ніхто не підбере кращих слів, ніж вона. Ми повертаємось до мами, коли нам потрібна порада, коли нам добре чи погано, весело або самотньо", - коментує TAYANNA.

Композиція стане лід-синглом майбутнього EP, реліз якого запланований на зиму цього року. Автором слів і музики пісні "До мами" виступила сама співачка, а саунд-продюсером став Віталій Телезин.

Трек вже доступний на всіх цифрових майданчиках.

Нагадаємо, раніше сексапільна Тіна Кароль спокушала молодих красенів у новому кліпі "Вабити".