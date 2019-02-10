Хто зайвий? Полякова розсварила мережу провокаційним питанням

Між прихильниками двох співачок спалахнули "розборки"

Известная певица и актриса, "Королева ночи" украинского шоу-бизнеса Оля Полякова, которая ранее поделилась пикантными деталями о съемках в комедии "Свингеры", прокомментировала постер второй части картины, в съемках которой также приняла участие. На своей странице в Instagram артистка задала своим фанам провокационную задачку.

На снимке запечатлены сама Полякова, Даша Астафьева и Тина Кароль между ними.

Оля добавила подпись: "Быть бы по серединке", а также спросила подписчиков "Кто 3-й лишний?"

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Спустя некоторое время "Королева ночи" поделилась забавной фотожабой, которую ей прислали в ответ на вопрос. На кадре между Тиной и Поляковой - счастливый певец и шоумен Потап!

"Ребята ваши фотожабы меня порвали!" - подписала она снимок.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

В комментариях к посту Поляковой начались активные споры, которые иногда кто-то из фанов "разбавлял" ироничными вариантами ответа. В основном полемика сошлась на персоне Тины Кароль. Так или иначе, но многие отметили провокационность вопроса Оли:

"Как не крути, Тина даже тут лучшая";

"Мне вас жаль. Пока не начнете уважать других, аналогично – никто не начнет уважать вас";

"Меня таки жалеть не надо, не я же боготворю женщину, над которой смеется почти весь украинский шоубиз. Аналогично не я позорюсь в комментариях от попыток меня оскорбить и задеть, ибо я права. Фолловерам Поляковой думаю на радость ваше унижение";

Скрин комментариев: instagram.com/polyakovamusic

"Какие все злые. Мне кажется фильм - "Свингеры-2" и "Я, ты, он, она" лучшие комедии за последние годы в украинском кинематографе";

"По-моему, сдесь не хватает Бузовой, ахах";

Скрин комментариев: instagram.com/polyakovamusic

"Что за дурня... Зависть, да к Тине... Нетушки, Тина итак обех вас может еще лучше себя проявить";

"Почитав все комментарии аж самой захотелось что-то дерзкое написать. Все такие умные и так шарят в шоу бизнесе, что сердце кровью обливается..."

Скрин комментариев: instagram.com/polyakovamusic

Как сообщалось, не так давно популярная певица Оля Полякова рассказала о своей мечте,

Также мы писали о том, что на днях Оля Полякова предложила поклонникам выбрать ее лучший образ, в котором она появлялась в студии программы "Дивовижні люди".

Добавим, что ранее Оля Полякова презентовала свежий мини-альбомпод названием "Королева ночи", куда вошло семь композиций. Позже она представила лирик-видео на трек "Мадонна".