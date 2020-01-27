Лілія Ребрик згадала, як дочка "змусила" їх з чоловіком купити заміський будинок

Ведуча програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна», акторка Лілія Ребрик зізналася, що дуже любить проводити час на дачі з рідними, і розповіла, що планує засадити там ділянку.

Не так давно Лілія з чоловіком обзавелися заміським будинком. За словами ведучої каналу «Україна», вони давно мріяли про дачу, та підштовхнула їх до такого рішення старша донька Діана. Зараз сім'я дуже любить проводити там вихідні.

«Будинок у нас вийшов дуже затишним, ми його «викохали». Мріяли про такий, та саме Діана нам дала чарівний пендель, сказавши: «А давайте купимо заміський будинок?» Ми трохи остовпіли, навіть уточнили серйозність її слів і розуміння вартості цього задоволення, на що дочка з усією серйозністю відповіла: «Ну, ви ж працюєте!» – розповідає Лілія Ребрик. – Мені все дуже подобається – там у нас є гамак, окрема альтанка з мангалом, при чому не маленька, а така, щоб там можна було зібратися з друзями. Поки для нас це місце усамітнення, перезавантаження. За парканом ліс, є можливість посидіти й «помедитувати», хоча я не сильна в питаннях медитації, але відчуваю, що це щось схоже. Тому що там хочеться мовчати, обійматися, просто дихати, робити якісь висновки, про щось міркувати».

Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми на дача (фото: соцмережі артистки)

Телезірка зазначає, що вони ще продовжують облаштовувати там побут і нерідко дізнаються нові деталі.

«Ось, наприклад, Андрій дуже хотів саме зелений газон, а моя мрія – посадити полуницю, малину, різні дерева. Хочу якусь їстівну зелень – рукколу, кріп, салат. Ясна річ, що ми не збираємося робити плантації, хоча жартуємо, що ми до цього прийдемо. І, звичайно ж, для цього блага нам потрібен автополив, адже ми не щодня можемо доглядати за нашими рослинами. Але зробивши його, ми зіткнулися з новою проблемою – кротами! Зате тепер я знаю, як позбутися кротів», – сміється ведуча «Ранку з Україною».

Лілія говорить, що цього року все ж планує засадити ділянку, але навіть збирати з газону сухе листя їй приносить справжнє задоволення.

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик вразила романтикою з чоловіком на Мальдівах.