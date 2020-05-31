Лілія Ребрик в стильному total black образі привітала всіх блондинок зі святом

Телеведуча привітала всіх блондинок
Лілія Ребрик проводить останній весняний день разом з чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною в заміському будинку. Відома українська телеведуча на своїй сторінці в Instagram привітала всіх блондинок зі святом, а також поділилася новими яскравими фото.
Ребрик підкреслила, що сьогодні, 31 травня, - це свято для усіх світловолосих дівчат, а також і для неї. Телеведуча зізналася, що вже 20 років є блондинкою.
Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Сьогодні день блондинок! Свято для світловолосих дівчат, тому, мій - відповідно також (20 років вже як блондинка)", - написала Лілія.
Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Користувачі мережі також прокоментували фотографії телеведучої.
Скріншоти з Instagram
Варто зазначити, що Лілія Ребрик нещодавно вирішила зробити робочу перерву і присвятити більше часу своїй сім'ї. Вона показала, як разом з чоловіком і доньками прокотилася на самокатах. Однак так і не зрозуміло, чи каталася на самокаті сама Лілія - теледіва виступала в ролі сімейного оператора.
Нагадаємо, Лілія Ребрик розповіла, чим займеться після карантину.
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Автор: Роман Мирончук