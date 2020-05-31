Лілія Ребрик в стильному total black образі привітала всіх блондинок зі святом

Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча привітала всіх блондинок

Лілія Ребрик проводить останній весняний день разом з чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною в заміському будинку. Відома українська телеведуча на своїй сторінці в Instagram привітала всіх блондинок зі святом, а також поділилася новими яскравими фото.

Ребрик підкреслила, що сьогодні, 31 травня, - це свято для усіх світловолосих дівчат, а також і для неї. Телеведуча зізналася, що вже 20 років є блондинкою.

Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Сьогодні день блондинок! Свято для світловолосих дівчат, тому, мій - відповідно також (20 років вже як блондинка)", - написала Лілія.

Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі також прокоментували фотографії телеведучої.

Кожна блондинка вміє бути кращою і самою бажаною;

Дуже ефектний образ у Вас Ліліаночка!

Кожна блондинка вміє вражати!

Вітаю, ви чарівна;

Кожна блондинка вміє зачаровувати!

Скріншоти з Instagram

Варто зазначити, що Лілія Ребрик нещодавно вирішила зробити робочу перерву і присвятити більше часу своїй сім'ї. Вона показала, як разом з чоловіком і доньками прокотилася на самокатах. Однак так і не зрозуміло, чи каталася на самокаті сама Лілія - теледіва виступала в ролі сімейного оператора.

Нагадаємо, Лілія Ребрик розповіла, чим займеться після карантину.

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Автор: Роман Мирончук