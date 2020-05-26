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Лілія Ребрик розповіла, чим займеться після карантину

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.05.2020 - 13:26
Лілія Ребрик розповіла, чим займеться після карантину
Лілія Ребрик (фото: прес-служба)

Лілія також розсекретила плани чоловіка

В Україні послаблюють карантин, тож і артисти потрохи повертаються до звичного життя. Ведуча програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» та акторка Лілія Ребрик каже, що вже цього тижня розпочнуться репетиції нової вистави, у якій вона грає головну роль. Кого втілить улюблениця глядачів? І яку роль у цій постановці довірили її чоловікові Андрію Дикому?

Більше двох місяців українські артисти просиділи на жорсткому карантині. За кінозйомками та театральними виставами скучили не лише глядачі, але й самі актори. Лілія Ребрик відверто зізнається – за час самоізоляції встигла розлінуватися, та вже цього вівторка стартують репетиції нової вистави «Засіб Макропулоса» за п’єсою Карела Чапека, підготовка до якої розпочалась ще до карантину. Сюжет спектаклю розгортається навколо секрету вічної молодості.

«Я граю роль Емілії Марті. Їй 400 років. Вона знайшла еліксир молодості і має можливість жити вічно. Та чи хоче? Чи готова? Чи не втрачають сенс життєві радощі та цінності, коли знаєш, що житимеш вічно? Ось питання. Тому рано чи пізно людині потрібно відчувати страх втратити все це», – ділиться подробицями нової ролі Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик розповіла, чим займеться після карантину

Партнерами зірки каналу «Україна» стануть популярні актори Марк Дробот, Ігор Портянко, Анастасія Блажчук та інші. А ще особливу роль у цій виставі довірили чоловіку Лілії – хореографу Андрію Дикому.

«Андрій вперше буде хореографом у театральній постановці. Ми вже разом вели прямий ефір «Ранку з Україною», знімались в кіно, а тепер зустрінемось і на театральній сцені. Це дуже цікавий матеріал, і я впевнена, що його вміння нададуть виставі особливого значення. Коли відбудеться прем’єра, поки, на жаль, невідомо. Через карантинні обставини дата постійно переноситься. Але навіть просто зануритися в репетиційний процес після такої паузи – це вже насолода. Тому будемо з нетерпінням чекати на зустріч із глядачами», – поділилась Лілія.

Режисер-постановник спектаклю – Олена Щурська. Прем’єра відбудеться на сцені Молодого театру.

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик захопила розкішним етно-образом у повітряному платті-вишиванці.

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Автор: Юля Петрова

Теги Новини України Лілія Ребрик
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