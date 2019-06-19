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Лілія Ребрик в оригінальному платті запаморочила голову пластичним шпагатом (фото)


Ребрик не забула і новий образ показати

Лілія Ребрик не втомлюється балувати шанувальників все новими і новими яскравими образами. Нагадаємо, що українська актриса і телеведуча веде ранкову програму "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна". Тому у Ребрик є можливість ледь не щодня публікувати нові образи в стильних вбраннях. А один з недавніх образів Лілії дійсно вийшов дуже яскравим і оригінальним.

Так, на своїй instagram-сторінці Ребрик опублікувала фото, на якому, до речі, позує зі своїм співведучим – Сергієм Зениним. Примітний незвичайний образ телеведучої. Ребрик позує в строкатій приталеній сукні довжини міді. При цьому сукня наче складається з двох – одна сторона повністю монотонна, насиченого морквяного відтінку. Друга ж – строката, з багатим принтом у вигляді написів і намальованих обличчь. Виглядає сукня дуже незвично. Образ телеведучої доповнюють сірі лакові туфлі-човники на шпильці. Волосся зібране в елегантний пучок на потилиці.

Лілія Ребрик і Сергій Зеніна (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Напишіть щось приємне моєму співведучому Сергію Зеніну, бо він сьогодні сумує... Просто так напишіть. І взагалі, чоловікам частіше треба говорити якісь "приємності". Це їх підбадьорює, надихає ... Згодні? " - підписала свій пост Ребрик.

До речі, зазначимо, що за повідомленням прес-служби ТК "Україна", Сергій Зенін йде з ранкових ефірів каналу "Україна". Сергій провів близько 410 ефірів "Ранку з Україною", а зараз вирішив реалізувати свої творчі ідеї.

Лілія Ребрик і Сергій Зеніна (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

А на instagram-сторінці ранкового шоу з'явилося трохи більше фото. Наприклад, Лілія Ребрик та Сергій Зенін продемонстрували свої акробатичні здібності. Ведучі сіли на шпагат прямо в студії програми.

"Тижні очікувань і ось нарешті! Подія року! Зенін - сказав, Зенін - зробив. Ведучий Сергій Зенін сів на шпагат! Чи задоволені ви виконанням вправи?" - йдеться на сторінці "Ранок з Україною".

Спортивні Лілія Ребрик і Сергій Зенін (фото: instagram.com/ranok_ua)

Шанувальники Лілії на її сторінці поспішили прокоментувати фото:

  • А Ви, Лілечка, сьогодні просто неймовірно шикарно виглядаєте! Доброго дня Вам і Сергію!
  • "Суперові! Просто бомба!"
  • "Доброго ранку, Лілечка, а сукня сьогодні просто бомба!"
  • На вас приємно дивитися!"
  • "Ви завжди дуже стильна!"
  • "Дуже яскраві і позитивні"
  • "Не можна бути такою красивою"
  • "Поруч з такою красивою співведучою не можна сумувати!"
  • "Ліля красуня ще та!"

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше чарівна Лілія Ребрик блиснула довгими ногами в ефектній сукні. Ведуча захопила шанувальників барвистим знімком.

Також до цього Ребрик поділилася секретом витривалості. Телеведуча назвала простий спосіб, що допомагає їй завжди бути в тонусі.

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