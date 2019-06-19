Лілія Ребрик в оригінальному платті запаморочила голову пластичним шпагатом (фото)

Ребрик не забула і новий образ показати
Лілія Ребрик не втомлюється балувати шанувальників все новими і новими яскравими образами. Нагадаємо, що українська актриса і телеведуча веде ранкову програму "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна". Тому у Ребрик є можливість ледь не щодня публікувати нові образи в стильних вбраннях. А один з недавніх образів Лілії дійсно вийшов дуже яскравим і оригінальним.
Так, на своїй instagram-сторінці Ребрик опублікувала фото, на якому, до речі, позує зі своїм співведучим – Сергієм Зениним. Примітний незвичайний образ телеведучої. Ребрик позує в строкатій приталеній сукні довжини міді. При цьому сукня наче складається з двох – одна сторона повністю монотонна, насиченого морквяного відтінку. Друга ж – строката, з багатим принтом у вигляді написів і намальованих обличчь. Виглядає сукня дуже незвично. Образ телеведучої доповнюють сірі лакові туфлі-човники на шпильці. Волосся зібране в елегантний пучок на потилиці.
Лілія Ребрик і Сергій Зеніна (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Напишіть щось приємне моєму співведучому Сергію Зеніну, бо він сьогодні сумує... Просто так напишіть. І взагалі, чоловікам частіше треба говорити якісь "приємності". Це їх підбадьорює, надихає ... Згодні? " - підписала свій пост Ребрик.
До речі, зазначимо, що за повідомленням прес-служби ТК "Україна", Сергій Зенін йде з ранкових ефірів каналу "Україна". Сергій провів близько 410 ефірів "Ранку з Україною", а зараз вирішив реалізувати свої творчі ідеї.
Лілія Ребрик і Сергій Зеніна (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
А на instagram-сторінці ранкового шоу з'явилося трохи більше фото. Наприклад, Лілія Ребрик та Сергій Зенін продемонстрували свої акробатичні здібності. Ведучі сіли на шпагат прямо в студії програми.
"Тижні очікувань і ось нарешті! Подія року! Зенін - сказав, Зенін - зробив. Ведучий Сергій Зенін сів на шпагат! Чи задоволені ви виконанням вправи?" - йдеться на сторінці "Ранок з Україною".
Спортивні Лілія Ребрик і Сергій Зенін (фото: instagram.com/ranok_ua)
Шанувальники Лілії на її сторінці поспішили прокоментувати фото:
Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik
Нагадаємо, раніше чарівна Лілія Ребрик блиснула довгими ногами в ефектній сукні. Ведуча захопила шанувальників барвистим знімком.
Також до цього Ребрик поділилася секретом витривалості. Телеведуча назвала простий спосіб, що допомагає їй завжди бути в тонусі.