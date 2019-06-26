ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лілія Ребрик в купальнику показала пишні груди і апетитні форми

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.06.2019 - 10:34
Лілія Ребрик в купальнику показала пишні груди і апетитні форми
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча розповіла про принади своєї роботи

Популярна телеведуча Лілія Ребрик підкорює не тільки своєю енергійність, життєрадісністю і доброзичливістю, але і захоплює формами. Вона зізнається, що обов'язково приділяє вранці час зарядці, причому навіть на робочому місці –  костюми та вбрання, в яких вона блищить в кадрі, для неї не перешкода. Лілія вражає гнучкістю, розтяжкою, а також розкішними формами. Мама двох дітей опублікувала в Instagram серію пікантних фото зі знімального майданчика фільму, на яких позувала в доволі екстравагантному образі.

В кадрі – Лілія в білосніжному загальному купальнику з чималим вирізом, який лише підкреслив великі шикарні груди теледіви. Вона доповнила образ капелюхом і накидкою.

Лілія зізналася, що провела весь день біля басейну і навіть скупалася. Саме за такі моменти вона обожнює свою роботу, адже може провести час не в задушливому офісі, а на природі, отримуючи задоволення від процесу зйомки.

Лілія Ребрик в купальнику показала пишні груди і апетитні форми

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Був ще один прекрасний знімальний день у кінопроекті, назва якого ще в таємниці... Коли б я ще дозволила собі покупатися в басейні в розпал робочого дня? Коли б я ще дозволила собі прийти в купальнику та капелюсі на роботу? Тільки в кіно! Тільки в кіно артистки під купальник надягають туфлі на підборах", - похвалилася зірка.

 

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Спекотна фотосесія Лілії не залишила байдужими її шанувальників. В першу чергу, вони звернули увагу на фігуру ведучої і не залишили її без компліментів.

"Вау, богиня! Який молодець Андрій що відпускає вас, беручи турботу про дівчат на себе, підтримує вас у професії", "Красуня!", "Вау! Лілія, яка Ви шикарна", "Ви крута", "Боже, яка гарна діва", "Чудова!", "Ох, вже ці очі!", "Яка гарна жінка!" - писали фоловери.

 

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Лілія Ребрик захопила стрункою фігурою в яскравому вбранні. Вона продемонструвала тонку талію, яку вигідно підкреслила поясом.

Раніше Лілія Ребрик зачарувала мережу своїми формами у літньому комбінезоні та з гумором розповіла про "день сну".

Лілія Ребрик в оригінальному платті запаморочила голову пластичним шпагатом (фото) Чарівна Лілія Ребрик блиснула довгими ногами в ефектній сукні
Новини України Лілія Ребрик
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся