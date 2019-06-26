Лілія Ребрик в купальнику показала пишні груди і апетитні форми

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча розповіла про принади своєї роботи

Популярна телеведуча Лілія Ребрик підкорює не тільки своєю енергійність, життєрадісністю і доброзичливістю, але і захоплює формами. Вона зізнається, що обов'язково приділяє вранці час зарядці, причому навіть на робочому місці – костюми та вбрання, в яких вона блищить в кадрі, для неї не перешкода. Лілія вражає гнучкістю, розтяжкою, а також розкішними формами. Мама двох дітей опублікувала в Instagram серію пікантних фото зі знімального майданчика фільму, на яких позувала в доволі екстравагантному образі.

В кадрі – Лілія в білосніжному загальному купальнику з чималим вирізом, який лише підкреслив великі шикарні груди теледіви. Вона доповнила образ капелюхом і накидкою.

Лілія зізналася, що провела весь день біля басейну і навіть скупалася. Саме за такі моменти вона обожнює свою роботу, адже може провести час не в задушливому офісі, а на природі, отримуючи задоволення від процесу зйомки.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Був ще один прекрасний знімальний день у кінопроекті, назва якого ще в таємниці... Коли б я ще дозволила собі покупатися в басейні в розпал робочого дня? Коли б я ще дозволила собі прийти в купальнику та капелюсі на роботу? Тільки в кіно! Тільки в кіно артистки під купальник надягають туфлі на підборах", - похвалилася зірка.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Спекотна фотосесія Лілії не залишила байдужими її шанувальників. В першу чергу, вони звернули увагу на фігуру ведучої і не залишили її без компліментів.

"Вау, богиня! Який молодець Андрій що відпускає вас, беручи турботу про дівчат на себе, підтримує вас у професії", "Красуня!", "Вау! Лілія, яка Ви шикарна", "Ви крута", "Боже, яка гарна діва", "Чудова!", "Ох, вже ці очі!", "Яка гарна жінка!" - писали фоловери.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Лілія Ребрик захопила стрункою фігурою в яскравому вбранні. Вона продемонструвала тонку талію, яку вигідно підкреслила поясом.

Раніше Лілія Ребрик зачарувала мережу своїми формами у літньому комбінезоні та з гумором розповіла про "день сну".