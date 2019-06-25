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"Морковочка": Лілія Ребрик захопила тонкою талією у облягаючій сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.06.2019 - 12:26
"Морковочка": Лілія Ребрик захопила тонкою талією у облягаючій сукні
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В гості на ефір до Ребрик прийшла також Катерина Кухар з чоловіком

Лілія Ребрик надихнула прихильників новим яскравим образом. Телеведуча популярної програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" ледь не кожен день балує шанувальників чередою образів. Новий ефір – новий стильний вихід. І різноманіття луків дійсно вражає.

На цей раз Ребри підготувала шанувальникам яскравий вихід в облягаючому платті насиченого морквяного відтінку. Плаття трохи нижче коліна декороване баскою, а також воланами на плечах. Однак родзинка образу – кокетливий малиновий пояс, який дуже вигідно підкреслив тонку талію телеведучої. Довершують лук закриті лакові туфлі під колір сукні на високій шпильці.

При цьому Ребрик, як зазвичай, заряджає позитивом. Телеведуча широко посміхається.

Стильна Лілія Ребрик

&quot;Морковочка&quot;: Лілія Ребрик захопила тонкою талією у облягаючій сукні

Стильна Лілія Ребрик демонструє новий образ (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Доброго дня!" – лаконічно підписала свої фото Лілія.

А ось на instagram-сторінці програми "Ранок з Україною" з'явилося більше деталей ранкового ефіру. З'ясувалося, що в гості до ведучих прийшла зіркова пара – прима-балерина Катерина Кухар зі своїм чоловіком, танцюристом Олександром Стояновим.

&quot;Морковочка&quot;: Лілія Ребрик захопила тонкою талією у облягаючій сукні

Олександр Стоянов, Катерина Кухар, Лілія Ребрик і Григорій Герман (фото: instagram.com/ranok_ua)

&quot;Морковочка&quot;: Лілія Ребрик захопила тонкою талією у облягаючій сукні

Стоянов і Кухар в ефірі програми "Ранок з Україною" (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Шанувальники ж Ребрик поспішили залишити захоплені відгуки під її новими фото:

  • "Гарне плаття! Вам до лиця"
  • "Ви, як промінчик сонця"
  • "Лілечка, ви найстильніша"
  • "Шалено красиво!"
  • "Лілія, ви завжди стимулюєте до прекрасного! Спасибі!
  • "Морковочка"
  • "Взаємно, красуня!"
  • "Ліля, ви просто шикарна! Я вас обожнюю"

&quot;Морковочка&quot;: Лілія Ребрик захопила тонкою талією у облягаючій сукні

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик зачарувала стрункістю в соковитому комбінезоні. Ведуча також забавно поміркувала про "день сну".

А до цього Ребрик захопила мережу фото з Юрієм Горбуновим. На даний момент Лілія активно знімається в новому фільмі "Великі Вуйки", креативним продюсером якого є Горбунов.

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