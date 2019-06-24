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"Неймовірна красуня": Лілія Ребрик зачарувала стрункістю в соковитому комбінезоні

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.06.2019 - 12:26
"Неймовірна красуня": Лілія Ребрик зачарувала стрункістю в соковитому комбінезоні
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик також забавно поміркувала про "день сну"

Лілія Ребрик показала шанувальникам нову яскраву комбінацію. Новий тиждень – новий образ. Зазначимо, що Ребрик є популярною телеведучою програми "Ранок з Україною" на телеканалі "України". Тому кожен ефір Лілія демонструє багатотисячної армії шанувальників різноманітність своїх стильних луків.

На цей раз Ребрик порадувала соковитим літнім образом в дуже яскравому комбінезоні з укороченими брюками-кльош. Комбінезон прикрашений насиченим принтом. Він візуально робить стрункішою фігуру за рахунок косих смужок білого і насиченого рожевого відтінку. Більш того, легка тканина також прикрашена флористичним принтом з дрібних жовтих квіток.

Свій образ телеведуча доповнила непомітними туфлями сірого кольору, що трохи відтіняє загальну строкатість образу. Волосся зібране у хвостик на потилиці. З аксесуарів – геометричні сережки з рожевими і золотими вставками в тон наряду.

Лілія Ребрик

Лілія Ребрик

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Цікаво, що свій пост Лілія також супроводила забавним підписом. Телеведуча вирішила в понеділок поміркувати на актуальну тему сну.

"Питання дня: коли у нас день сну? Є ж таке всесвітнє свято? Або всеукраїнське? Коли його відзначають? Хто знає? Бо якщо його немає, то треба започаткувати. А ще краще не день сну, а тиждень. Дні чого вам би хотілося відзначити сьогодні? Пишіть в коментарях! Помріємо разом", - пише Ребрик, закликаючи прихильників до активності.

І підписники Ребрик також вирішили підтримати свою улюбленицю:

  • "Також не проти такого свята"
  • "Сон для мами двох дітей - це мрія. Мрію про це свято кожне ранок. Хотілося відзначити раз на тиждень день "нічого не роблю, тільки сплю"
  • "День сну в п'ятницю перед днем весняного рівнодення))"
  • "Дні ледаря)"
  • "Так, Ліля, не спати, триматися, триматися"
  • "Неймовірна красуня"

&quot;Неймовірна красуня&quot;: Лілія Ребрик зачарувала стрункістю в соковитому комбінезоні

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

&quot;Неймовірна красуня&quot;: Лілія Ребрик зачарувала стрункістю в соковитому комбінезоні

Літня Лілія Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

Нагадаємо, раніше Ребрик захопила мережу фото з Горбуновим. На даний момент Лілія активно знімається в новому фільмі "Великі Вуйки", креативним продюсером якого є Горбунов.

Також Лілія Ребрик в оригінальному плаття запаморочила голову пластичним шпагатом. До Ребрик також приєднався її співведучий - Сергій Зенін.

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