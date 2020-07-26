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Легкою ходою: Настя Каменських ефектно продефілювала по вулиці в міні-спідниці

Неділя 26 липня 2020 10:57
Легкою ходою: Настя Каменських ефектно продефілювала по вулиці в міні-спідниці
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Співачка продемонструвала ефектний літній образ

Популярна українська співачка Настя Каменських регулярно радує підписників свого Instagram свіжими публікаціями, в яких ділиться корисними порадами і демонструє стильні луки, або ж хвалиться фігурою в купальнику. Так, зірка опублікувала коротке відео, в якому ефектно пройшлася по місту під культову пісню After Dark американської групи Tito & Tarantula.

При цьому артистка приміряла ефектний літній образ - синю джинсову міні-спідницю і футболку з принтом у вигляді гепарда, а зверху накинула коричневу ковдру з бахромою. Аутфит завершили замшеві чобітки-човники на невисокому каблуці і чорна сумочка.

Настя з красивою укладанням та макіяжем дефілювала по вулицях міста, перетворивши їх в імітований подіум і захоплюючи довжиною і стрункістю ніжок.

Шанувальники почали коментувати нову публікацію улюбленої співачки, захоплюючись красою і фігурою Каменських.

  • Даааа Потапу пощастило
  • Шикарна
  • Лялечка!
  • Ноги супер!!!
  • Красуня як завжди
  • Наша українська амазонка
  • Красуня Настя під гарну пісню,супер
  • Прекрасна, чарівна, чудова
  • Красоточка, люблю тебе
  • Яка ти красива
  • Настя вогонь!

Легкою ходою: Настя Каменських ефектно продефілювала по вулиці в міні-спідниці

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських похвалилася спокусливими формами в "зміїному" купальнику.

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