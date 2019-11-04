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"Летимо у важливій справі": Надя Дорофєєва заінтригувала рідкісними кадрами з мамою

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.11.2019 - 18:56
"Летимо у важливій справі": Надя Дорофєєва заінтригувала рідкісними кадрами з мамою
Надя Дорофєєва з мамою Ольгою (instagram.com/mama.dorofeeva)

Співачка "вела репортаж" з салону літака

Надя Дорофєєва охоче ділиться з шанувальниками кадрами з концертів та кліпів, бэкстейджами з фотосесій і романтичними фото з чоловіком Володимиром Дантесом, але на її сторінках у соцмережі рідко з'являються знімки з мамою Ольгою. Близька людина зіграла важливу роль в кар'єрі зірки. Крім того, за словами співачки, мама одобрює її відверті образи і закликає не соромитися підкреслювати свої принади. Так, в Instagram Надя опублікувала кадри з мамою з салону літака.

Учасниця гурту "Время и Стело" заінтригувала підписом до короткого відео, на якому її мама уважно слухає інструктаж перед зльотом.

"Самий уважний слухач правил безпеки. Мама вже перехрестилась, помолилась і поплакала. Ну, а ми знову разом летимо кудись у дуже важливій справі..." - залишила підпис Надя.

&quot;Летимо у важливій справі&quot;: Надя Дорофєєва заінтригувала рідкісними кадрами з мамою

&quot;Летимо у важливій справі&quot;: Надя Дорофєєва заінтригувала рідкісними кадрами з мамою

Надя Дорофєєва з мамою Ольгою (instagram.com/mama.dorofeeva)

Також вона опублікувала все в тому ж розділі сторіз кілька пікантних знімків. На одному з фото Надя демонструє довгі стрункі ніжки в ефектних колготах. Оксамитове плаття-міні, оригінальна баска і атласний бомбер, а також прозорі чоботи з гострими носами стали прекрасним доповненням зухвалого образу співачки.

&quot;Летимо у важливій справі&quot;: Надя Дорофєєва заінтригувала рідкісними кадрами з мамою

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

На інший фотокартці Надя зображена з коханим чоловіком Володимиром Дантесом. Вона згадала, коли останній раз вдавалася до безтурботного відпочинку і їздила у відпустку. Це сталося в липні, коли пара разом з друзями відправилася на яхті уздовж узбережжя Італії.

&quot;Летимо у важливій справі&quot;: Надя Дорофєєва заінтригувала рідкісними кадрами з мамою

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Раніше Надя Дорофєєва розбурхала мережу ефектним фото в яскравому образі.

Гаряча Дорофєєва в прозорому вбранні блиснула пружними сідницями перед Завгороднім Лук – вогонь! Довгонога Дорофєєва в рваних "кльошах" полонила зухвалим образом
Новини України Надя Дорофеєва
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