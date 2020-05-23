Літаю від легкості: Маша Єфросиніна раптово змінила зачіску на карантині

Ведуча зізналася, що її душа просила змін
Маша Єфросиніна на карантині приділяє багато часу дітям і чоловікові, готує смакоту і ділиться корисними порадами з шанувальниками. Днями ведуча відверто розповіла про своє схуднення і підкреслила, що дуже важливо звернутися до фахівців, адже здоров'я це дуже серйозно. А ще на самоізоляції їй захотілося змін - і артистка зважилася на зміну іміджу.
Маша вирішила поміняти зачіску - вона злегка вкоротила волоссята обрізала чубок! Процес і результат теледіва показала на відео.
До речі, раніше Єфросиніна поділилася колажем, на якому вона знята з чубком і без і запропонувала фоловерам проголосувати, як їй краще.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
І незважаючи на те, що багато користувачів мережі висловилися проти таких змін, зірка все ж таки зважилася на стрижку і відчуває себе дуже легко.
"Більшість з вас (мені так здалося!) було проти. І я вас підтримую! Адже я точно знаю:
⠀- що я замудохаюсь з цим чубчиком;
⠀- що укладання буде мені, рукожопичу, коштувати розбитих об стіну фенів
⠀- що в один прекрасний день я подивлюся на себе і на старі фото, і подумаю #какиероскошные були у мене коси, і пошкодую ...
- що рішення, прийняті в ретроградну Венеру ( як мені хтось написав), неправильні
Але от чесно, ну, і нехай! Сьогодні мені подобається, і я літаю від легкості, якої мені дуже хотілося! Карантин чітко показав, що все проаналізувати та спланувати - це сьогодні найбільш невдячна хрінь! І все, що ми можемо освоїти, щоб не зійти з розуму - це вчитися #житьвмоменте і кайфувати зараз", - написала Маша
Нова зачіска зірки припала до душі її шанувальникам, про що вони поспішили повідомити в коментарях, засипавши ведучу компліментами.
Скріншот коментарів
Раніше Маша Єфросиніна без макіяжу показала свою "курносу наклейку" - чарівного синочка Сашка.
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Автор: Марина Настевіч