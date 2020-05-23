Літаю від легкості: Маша Єфросиніна раптово змінила зачіску на карантині

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча зізналася, що її душа просила змін

Маша Єфросиніна на карантині приділяє багато часу дітям і чоловікові, готує смакоту і ділиться корисними порадами з шанувальниками. Днями ведуча відверто розповіла про своє схуднення і підкреслила, що дуже важливо звернутися до фахівців, адже здоров'я це дуже серйозно. А ще на самоізоляції їй захотілося змін - і артистка зважилася на зміну іміджу.

Маша вирішила поміняти зачіску - вона злегка вкоротила волоссята обрізала чубок! Процес і результат теледіва показала на відео.

До речі, раніше Єфросиніна поділилася колажем, на якому вона знята з чубком і без і запропонувала фоловерам проголосувати, як їй краще.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

І незважаючи на те, що багато користувачів мережі висловилися проти таких змін, зірка все ж таки зважилася на стрижку і відчуває себе дуже легко.

"Більшість з вас (мені так здалося!) було проти. І я вас підтримую! Адже я точно знаю:

⠀- що я замудохаюсь з цим чубчиком;

⠀- що укладання буде мені, рукожопичу, коштувати розбитих об стіну фенів

⠀- що в один прекрасний день я подивлюся на себе і на старі фото, і подумаю #какиероскошные були у мене коси, і пошкодую ...

- що рішення, прийняті в ретроградну Венеру ( як мені хтось написав), неправильні

Але от чесно, ну, і нехай! Сьогодні мені подобається, і я літаю від легкості, якої мені дуже хотілося! Карантин чітко показав, що все проаналізувати та спланувати - це сьогодні найбільш невдячна хрінь! І все, що ми можемо освоїти, щоб не зійти з розуму - це вчитися #житьвмоменте і кайфувати зараз", - написала Маша

Нова зачіска зірки припала до душі її шанувальникам, про що вони поспішили повідомити в коментарях, засипавши ведучу компліментами.

Ві неймовірна!!

Вам і так і так круто! Головне, не що скажуть інші, або "як проголосують", а головне - щоб подобалися собі самі

Вам дуже пасує

Маша! Круто

Завжди красива!!!!

Дуже красиво, я аж теж чубок захотіла

Вау!!! Маша, Вам ну ДУЖЕ пасує ця зачіска!!!

Мені дуже - дуже подобається

Вам просто офігенно з чубом!!!!

А по-моєму, дуже здорово вам, Маша

Нереально стильно

І правильно! Головне, щоб Вам подобалося!

Красуня

Реально кльово з чубчиком

Скріншот коментарів

Раніше Маша Єфросиніна без макіяжу показала свою "курносу наклейку" - чарівного синочка Сашка.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Марина Настевіч