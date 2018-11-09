"Леся, залиште шоу": Нікітюк жорстко відповіла хейтерам

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк процитувала також грубий вірш

У неділю, 11 листопада, шоу Танці з зірками 2018 покине ще одна пара. Так, до 12-го ефіру залишилося всього п'ять пар: Леся Нікітюк і Максим Єжов, Ігор Ласточкин та Ілона Гвоздьова, Michelle Andrade і Женя Кот, Іраклі Макацарія і Яна Заєць, а також Павло Вишняков і Юлія Сахневич.

Учасники активно тренуються та готуються показати свої номери. Одним з таких "творчих моментів" поділилася на своїй instagram-сторінці Леся Нікітюк. Так, телеведуча показала, як готується до тренуванні з Максом Єжовим. При цьому Нікітюк звернулася до своїх хейтерів.

Ведуча зазначила, що їй багато пишуть з проханням залишити проект. На що Нікітюк порадила злостивцям просто голосувати за інших учасників.

"Друзі, прочитали ми з Максимом коментарі, в яких багато людей пишуть: "Леся, залиште шоу, ви погано танцюєте" і т. д. Що я вам скажу? Пропоную альтернативочку! Голосуйте за інших учасників, — звернулася до своїх недоброзичливців Нікітюк. — Просто голосуйте за інших".

"Цитую максима Леонова: "Я мненью вашему вращенья придавал, а осью был мой детородный орган".. Чекайте нових танців", — сміється Нікітюк.

До речі, до цього Нікітюк показала робочий момент з іншого шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі". Так, разом з Сергієм Притулою Нікітюк повеселила шанувальників "теплим" фото.

Леся Нікітюк звернулася до хейтерів (кадр з відео: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала, як ходить на шопінг. При цьому телеведуча у звичній для себе гуморний формі приміряла пуховик від відомого дизайнера за $1000.

До цього, Леся Нікітюк поділилася забавним моментом свого дитинства.

Леся Нікітюк: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)