ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Леся Нікітюк засвітила нескінченні ніжки і розохотила поклоннив творчим завданням

Субота 22 серпня 2020 19:49
Леся Нікітюк засвітила нескінченні ніжки і розохотила поклоннив творчим завданням
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Ведуча розвеселила прихильників своєю пропозицією

Леся Нікітюк разом зі своєю дружньою командою проекту Le Маршрутка їздить по всій Україні в пошуках особливих місць і маловідомих визначних кожного регіону – вона не забуває заглянуть навіть у найвіддаленіші куточки. Її Instagram поповнюється фото в різних локаціях, а незмінним "партнером" по зйомці став водій Le Маршрутки Богдан Богданович, який регулярно з'являється в кадрі разом з Лесею або на її кумедних фотоколажах.

Так, на нових кадрах Леся позує на тлі стоси дров у куртці коралового відтінку, виставивши на загальний огляд стрункі ніжки у зручних кросівках. На другому знімку зображений Богдан Богданович, палить на стозі сіна на тлі тієї ж атмосферної локації.

"Друзяшки! Кращий комент під фото отримає від Богданича брилок і запасний ключ від маршрутки", - підписала з гумором фото Леді Ле.

Леся Нікітюк засвітила нескінченні ніжки і розохотила поклоннив творчим завданням

Леся Нікітюк засвітила нескінченні ніжки і розохотила поклоннив творчим завданням

Леся Нікітюк потішила фотосравнением (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники ведучої почали вправлятися в оригінальності і залишати підписи під кадрами.

  • Ви як Маша та Медвідь. Вже одне без одного не можете
  • Хочеш великої і чистої любові - приходь на сінник, коваль вже тут
  • Біля такої господині тільки працювати
  • Я на фото: Очікування/Реальність
  • На стилі, шкарпетки під сандалі, а Лесик, як завжди красуня
  • Атмосферний фото. Made in Ukraine
  • Леся виходить з нього заміж ви були гарною пара і пара року

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк вразила своїми сміливими пригодами в Кривому Розі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Леся Нікітюк
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся