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Леся Никитюк засветила бесконечные ножки и раззадорила поклоннков творческим заданием

Суббота 22 августа 2020 19:49
Леся Никитюк засветила бесконечные ножки и раззадорила поклоннков творческим заданием
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Ведущая развеселала поколонников своим предложением

Леся Никитюк вместе со своей доблестной коммандой проекта Le Маршрутка колесит по всей Украине в поисках особенных мест и малоизвестных достопримечательностей каждого региона – она не забывает заглянут даже в самые отдаленные уголки. Ее Instagram пополняется фото в различных локациях, а неизменным "партнером" по съемке стал водитель Le Маршрутки Богдан Богданович, который регулярно появляется в кадре вместе с Лесей или на ее забавных фотоколлажах.

Так, на новых кадрах Леся позирует на фоне кипы дров в куртке кораллового оттенка, выставив на всеобщее обозрение стройные ножки в удобных кроссовках. На втором снимке запечатлен Богдан Богданович, курящий на стоге сена на фоне той же атмосферной локации.

"Друзяшки! Кращий комент під фото отримає від Богданича брилок і запасний ключ від маршрутки", - подписала с юмором фото Леди Ле.

Леся Никитюк засветила бесконечные ножки и раззадорила поклоннков творческим заданием

Леся Никитюк засветила бесконечные ножки и раззадорила поклоннков творческим заданием

Леся Никитюк позабавила фотосравнением (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники ведущей стали упражняться в оригинальности и оставлять забавные подписи под кадрами.

  • Ви як Маша та Медвідь. Вже одне без одного не можете
  • Хочешь большой и чистой любви - приходи на сеновал, кузнец уже здесь
  • Возле такой хозяйки только работать
  • Я на фото: Ожидание/Реальность
  • На стиле, носки под сандали, а Лесик, как всегда красотка
  • Атмосферное фото. Made in Ukraine
  • Леся виходить з нього заміж ви були гарною парою і парою року

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк впечатлила своими смелыми приключениями в Кривом Роге.

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