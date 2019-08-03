Леся Нікітюк приміряла стильні образи в яскравій фотосесії для глянцю

Невгамовна Леся Нікітюк не сидить на місці - ведуча активно знімається у своєму новому тревел-проект "LeМаршрутка", в рамках якого колесить по Україні на... маршрутці! Вона давно мріяла показати всім красу рідної країни і ось нарешті цей час настав. Крім того, дівчина встигає відпочивати і розбурхувати мережу пікантними фото в купальнику, а також знялася в яскравій фотосесії для журналу "Печерська асамблея".

На своїй сторінці в Instagram Леся опублікувала кілька ефектних кадрів зі зйомки. "Богиня ламінату" приміряла кілька стильних нарядів, а тематика фото явно була пов'язана з кухнею та їжею.

Так, на першому кадрі Нікітюк постала в досить спокусливому образі - ведуча лежить на столі у сірій сукні з оголеними плечима і оборкою з пір'я в районі грудей, а ракурс знімка робить акцент на її пишному бюсті. Волосся артистки зібране в красиву зачіску, у вухах у неї сережки-висульки, а от від взуття стилісти відмовилися і красуня позувала босоніж. Перед нею стоїть блюдо з пирогом, прикрашеним вишнями, одну з яких Леся грайливо тримає в руці.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

На іншому фото зірка сидить у чорній міні-сукні в горошок, демонструючи стрункі ніжки. Одну руку вона піднесла до обличчя, а в іншій тримає пакет з багетами і зеленню.

"Дуже цікавий журнал @p.assemblymagazine ну і дівчина теж))) Спасибі всій команді. Якщо шо, я мучного не їла", - прокоментувала Нікітюк.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Але самим гарячим кадром вона поділилася в сториз свого облікового запису. На ньому Леся зображена на кухні в дуже пікантному образі - на ній чорне боді, ну дуже коротка червона мініюбка в горошок, а також біла сорочка в горошок, червоні туфлі на підборах і такого ж кольору обруч у волоссі. Ведуча позує в спокусливій позі, вихваляючись довжелезними ногами.

"Можу погосподарювати на вашій кухні", - написала Леся.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Захоплені підписники скупали Нікітюк у комлпиментах, залишивши безліч захоплених відгуків.

Уууухххх! Які набухлі вишні)))

Тут нічого нема зайвого, все є розкішним))))

Класна Леся. З тобою завжди поржати можна

Дістанеться комусь діамант - і красуня ,і розумниця, і пироги пече!) Коротше на фотці фсе дуже апетитно!!

Круті фото, особливо з багетом

Богиня)

Сексуально вийшов батон

Огого. Палєгчєєє!!!

Хороші вишеньки

Лялька Барбі шикарна

Уууух! Леся ти будеш завжди вишнею на торті

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк в бікіні спокусила мережу пружними сідницями.

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