Леся Нікітюк похвалилася модним вбранням з маминої шафи

Популярна телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк регулярно радує шанувальників "образами дня" і з задоволенням показує "спойлери" свого вбрання, в якому її можна буде побачити вже восени в шоу "Хто зверх?" Вона пускає шанувальників за лаштунки проекту, знайомлячи з тонкощами знімального процесу. Так, у Instastories теледіва продемонструвала, як створюються її екранні образи, похвалившись деякими з них. Але особливої уваги заслуговує шифонова сукня з квітковим принтом, яку Леся потайки запозичила з гардеробу своєї мами Катерини.

Леді Ле розповіла, що без дозволу взяла вбрання під час останнього візиту додому, у рідний Хмельницький.

Вона планує перешити річ і з задоволенням її носити, адже зараз подібні моделі і кольори на піку популярності.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Це плаття моєї мами. Моєї Кет. Я його забрала нишком. Тут дуже класна тканина, зараз дуже модна. Тут ще резиночка є, 76-го року вона. Ми його перешьем, я вам покажу результат – це буде просто геніально! Якщо у вас є класні плаття в шафі ваших мам і бабусь, повірте мені, зараз якраз прийшов час їх перешити і зробити собі мегакруте вбрання!" - звернулася Леся до шанувальників.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк показала оригінальний образ з сорочкою в смужку і джинсовими шортами. Зірка несподівано скомбінувала одяг, похвалившись вражаючим результатом.

Раніше Леся Нікітюк здивувала мережу незвичайним фото в образі Супержінки – героїні американських коміксів.

До речі, Нікітюк похвалилася стильним луком в помаранчевому жакеті і лосинах. У такому образі вона з'явилася на знімальному майданчику популярного розважального шоу.