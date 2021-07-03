Леся Нікітюк в образі Мальвіни поділилася секретом щастя

Леся Нікітюк - та ще витівниця і любить приміряти нові і незвичайні образи. Нещодавно телеведуча вразила фанатів русалчиним хвостом , а на нових фото постала з пишними кучерями і в ляльковій сукні. Звичайно ж, артистку тут же порівняли з Мальвіною!

Яскравими знімками Леді Ле поділилася на своїй сторінці в Instagram .

Милий лук телезірка приміряла на зйомках програми "Хто зверху?". Нікітюк позувала в ніжно-блакитній міні-сукні з пишною спідницею і ажурною підкладкою, а також босоніжках на шпильці. Волосся артистки накручене в пишні дрібні кучерики.

У підписі до публікації Леся жартівливо розкрила дівчатам секрет щастя.

"Дівчата, хочете бути щасливими.... Не накручуйте себе", - порадила ведуча.

Леся Нікітюк здивувала шанувальників зміною іміджу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У коментарях фоловери обговорюють новий імідж Леді Ле і порівнюють її з Барбі і Мальвіною.