Леся Нікітюк в образі Мальвіни поділилася секретом щастя
Леся Нікітюк - та ще витівниця і любить приміряти нові і незвичайні образи. Нещодавно телеведуча вразила фанатів русалчиним хвостом, а на нових фото постала з пишними кучерями і в ляльковій сукні. Звичайно ж, артистку тут же порівняли з Мальвіною!
Яскравими знімками Леді Ле поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Милий лук телезірка приміряла на зйомках програми "Хто зверху?". Нікітюк позувала в ніжно-блакитній міні-сукні з пишною спідницею і ажурною підкладкою, а також босоніжках на шпильці. Волосся артистки накручене в пишні дрібні кучерики.
У підписі до публікації Леся жартівливо розкрила дівчатам секрет щастя.
"Дівчата, хочете бути щасливими.... Не накручуйте себе", - порадила ведуча.
Леся Нікітюк здивувала шанувальників зміною іміджу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
У коментарях фоловери обговорюють новий імідж Леді Ле і порівнюють її з Барбі і Мальвіною.
- Леся, як вам пасує така зачіска
- Сучасна Мальвіна
- На Барбі схожа
- З кучеряхами просто бомбезно!
- Чудесно
- Ох ,Леся, накрутила так накрутила
- Мальвінка
- Яка краса
- Сила Доширака в дії
- Справді гарно
- Гарна як волошка!
- Обалденно
- Яка неймовірна красуня! Це такий неочікуваний образ, але ж кралєчка гарна така
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк отримала несподівану пропозицію від Холостяка Заливако і захопила стильним вбранням.