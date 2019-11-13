Ранковий позитив: Леся Нікітюк несподівано обзавелася "бородою"

Ведуча поділилася забавним кадром з улюбленим вихованцем
Леся Нікітюк дуже багато працює - так, нещодавно телеведуча навіть поскаржилася на недоліки своєї професії і показала "виробничі травми" на ногах, отримані на зйомках. Однак Леді Ле не втрачає оптимізму і почуття гумору і продовжує радувати шанувальників моментами зі свого життя. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася смішним ранковим фото, на якому постала...з бородою!
Леся зробила смішне селфи зі своєю улюбленою собачкою Рафіком. Замість нижньої частини свого обличчя вона підставила вихованця, в результаті вийшов цікавий кадр - ніби у артистки пишна біла борода.
У підписі до світлини Нікітюк побажала підписникам доброго ранку англійською мовою. Відзначимо, що вона дуже прив'язана до своєї собаки і частенько постить фото й відео з ним в своєму акаунті.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Користувачі мережі відразу ж взялися коментувати миле фото Лесі, порівнюючи її з Санта Клаусом, бородатим дідом і персонажем "Зоряних воєн" Чубаккою.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками в сукні з екстремальним розрізом.