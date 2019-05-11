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Лісова мавка: дочка Олі Полякової зачарувала весняним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.05.2019 - 15:03
Лісова мавка: дочка Олі Полякової зачарувала весняним образом
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчинка радіє теплим дням на природі

Старша дочка співачки Олі Полякової Маша не дає нудьгувати своїм підписникам, то вона розбурхує їх розум знімками зі своїм хлопцем в Єгипті, то веселить кумедними фото з душу. Судячи по новому фото в Instagram 14-річної блогерши, вона вже повернулася з відпочинку в Африці і тепер проводить час за містом на природі.

Маша опублікувала барвистий знімок в стильному зеленому костюмі в смужку, що складається з широких штанів і сорочки. Дівчинка позує на вулиці на тлі дерев'яного котеджу, тримаючи в руці троянду і нюхаючи її.

"Ви раді сонячним дням? А за костюм дякую, дуже добре сидить і прекрасна якість", - написала Полякова-молодша.

Лісова мавка: дочка Олі Полякової зачарувала весняним образом

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

На ще одному кадрі вона забавно тримає в роті квітки кульбаб.

Лісова мавка: дочка Олі Полякової зачарувала весняним образом

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Фолловери по достоїнству оцінили вбрання і красу Марії і залишили безліч компліментів в коментарях.

  • "Годно"
  • "Красива"
  • "Оооочень хочемо сонця!"
  • "Вся в мамку, така ж красива, як і ваша мама, Красоточка"
  • "Лісова німфа"
  • "Дуже красиві фото, так теплий вітерець, сонечко, квіти і цікаві історії від @mashapolyakova ідеально"
  • "Мамина копія"
  • "Краса!"
  • "Яка ж ти гарнюня"
  • "Машка, хорошеешь"
  • "У нас поки йде дощ((( Машуль, дуже прикольні фотки"
  • "Головне, щоб костюмчик сидів"
  • "Милашка"

Нагадаємо, дочка Олі Полякової в купальнику потішила смішними фото в душі на відпочинку в Єгипті.

Раніше 14-річна дочка Полякової Маша похвалилася модельної фігурою на пляжі.

Дочка Олі Полякової в купальнику потішила смішними фото в душі Схожа на маму: дочка Полякової похвалилася модельною фігурою на пляжі
Новини України Оля ПоляковаобразМаша Полякова
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