Лісова мавка: дочка Олі Полякової зачарувала весняним образом

Дівчинка радіє теплим дням на природі
Старша дочка співачки Олі Полякової Маша не дає нудьгувати своїм підписникам, то вона розбурхує їх розум знімками зі своїм хлопцем в Єгипті, то веселить кумедними фото з душу. Судячи по новому фото в Instagram 14-річної блогерши, вона вже повернулася з відпочинку в Африці і тепер проводить час за містом на природі.
Маша опублікувала барвистий знімок в стильному зеленому костюмі в смужку, що складається з широких штанів і сорочки. Дівчинка позує на вулиці на тлі дерев'яного котеджу, тримаючи в руці троянду і нюхаючи її.
"Ви раді сонячним дням? А за костюм дякую, дуже добре сидить і прекрасна якість", - написала Полякова-молодша.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
На ще одному кадрі вона забавно тримає в роті квітки кульбаб.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Фолловери по достоїнству оцінили вбрання і красу Марії і залишили безліч компліментів в коментарях.
Нагадаємо, дочка Олі Полякової в купальнику потішила смішними фото в душі на відпочинку в Єгипті.
Раніше 14-річна дочка Полякової Маша похвалилася модельної фігурою на пляжі.