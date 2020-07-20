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Лісова фея: босонога Каменських в короткій сукні захопила натуральною красою

Понеділок 20 липня 2020 09:49
Лісова фея: босонога Каменських в короткій сукні захопила натуральною красою
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Співачка насолодилася розслабленим вікендом на природі

Днями Настя Каменських після довгої перерви знову виступила на сцені, а також приголомшила ефектним і зухвалим луком на концерті в честь 15-річчя "Світського життя". А на вихідних артистка воліє обходитися без макіяжу і максимально розслаблятися. На своїй сторінці в Instagram зірка показала кілька атмосферних кадрів з минулого вікенду.

33-річна Настя провела його на природі у милому літньому образі - вона зображена в легкій короткій сукні зі шнурівкою на грудях і вишивкою. Співачка позувала босоніж на тлі річки, а також зелених дерев, захоплюючи стрункими ніжками і натуральною красою, адже на її обличчі практично немає косметики.

Лісова фея: босонога Каменських в короткій сукні захопила натуральною красоюЛісова фея: босонога Каменських в короткій сукні захопила натуральною красою

"Матінка-природа. Люблю мою Україну", - підписала фото Каменських англійською мовою.

Лісова фея: босонога Каменських в короткій сукні захопила натуральною красою

Настя Каменських зачарувала милим річним чином (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники поспішили прокоментувати нові знімки своєї улюблениці.

  • Лісова фея!
  • Щоо це дуже красиво
  • Красуня
  • Ох вже ця Настя
  • Лапочка
  • Як природно і красиво
  • найкращі фото! Природна , красива дівчина
  • Мавка
  • Красуня наша
  • Ось де краса) Життя.
  • Як русалка близько води

Лісова фея: босонога Каменських в короткій сукні захопила натуральною красою

Скріншот коментарів

Раніше Потап показав гарячу Настю Каменських в мереживному бікіні на розслабленому сімейному фото.

Додамо також, що нещодавно Потап похвалився досягненнями Насті Каменських і розповів про стосунки з екс-дружиною.

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