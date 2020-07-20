Лісова фея: босонога Каменських в короткій сукні захопила натуральною красою

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка насолодилася розслабленим вікендом на природі

Днями Настя Каменських після довгої перерви знову виступила на сцені, а також приголомшила ефектним і зухвалим луком на концерті в честь 15-річчя "Світського життя". А на вихідних артистка воліє обходитися без макіяжу і максимально розслаблятися. На своїй сторінці в Instagram зірка показала кілька атмосферних кадрів з минулого вікенду.

33-річна Настя провела його на природі у милому літньому образі - вона зображена в легкій короткій сукні зі шнурівкою на грудях і вишивкою. Співачка позувала босоніж на тлі річки, а також зелених дерев, захоплюючи стрункими ніжками і натуральною красою, адже на її обличчі практично немає косметики.

"Матінка-природа. Люблю мою Україну", - підписала фото Каменських англійською мовою.

Настя Каменських зачарувала милим річним чином (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники поспішили прокоментувати нові знімки своєї улюблениці.

Лісова фея!

Щоо це дуже красиво

Красуня

Ох вже ця Настя

Лапочка

Як природно і красиво

найкращі фото! Природна , красива дівчина

Мавка

Красуня наша

Ось де краса) Життя.

Як русалка близько води

Скріншот коментарів

Раніше Потап показав гарячу Настю Каменських в мереживному бікіні на розслабленому сімейному фото.

Додамо також, що нещодавно Потап похвалився досягненнями Насті Каменських і розповів про стосунки з екс-дружиною.