Олені потрібно пам'ятник поставити: Остапчук зізнався в складнощах карантину з дітьми

Фото: Володимир Остапчук з сином (instagram.com/vova_ostapchuk)

Шоумен відверто розповів, що справлятися з дітьми не так вже й просто

Популярний телеведучий Володимир Остапчук не нудьгує на карантині - так, днями шоумен представив пародію "Нудно" на мегахіт "UNO" групи Little Big, в якій з гумором показав реалії самоізоляції вдома: зайві 15 кілограм, нескінченні онлайн-зустрічі і трансляції в Instagram. Крім того, артист, який не так давно зі скандалом розлучився зі своєю дружиною Оленою Войченко, намагається частіше проводити час з дітьми - у колишнього подружжя є дочка Емілія і син Еван. В інтерв'ю Viva.ua зірковий батько відверто розповів, як справляється з малюками на карантині.

За словами Володимира, це непросто, і його колишній дружині потрібно поставити пам'ятник.

"Мені здається, якщо ще місяць не знайдуть вакцину від вірусу, то її винайдуть загнані в будинки батьки. Це ж неможливо! Олені, з якою живуть наші шибеники, треба пам'ятник поставити за те, як вона з ними справляється. У мене зараз теж більше часу, і я намагаюся бути з малюками частіше, але навіть мої "приходи" закінчуються плачевно: папі потрапляють в зуби м'ячем, стрибають на нього з дивана або фарбують нігті. І це ми намагалися почитати книгу", - поділився Остапчук.

Фото: Володимир Остапчук з донькою (instagram.com/vova_ostapchuk)

Шоумен також дав поради батькам про те, як можна розважити дітей в режимі самоізоляції.

"А якщо серйозно, то діджитал-діти непогано переносять відсидку вдома, важливо придумувати з ними нові розваги:

Написати і розмалювати книгу (казку, або як старша Емілія — «Книгу шпигунів»).

Рольові ігри улюблених мультиків (так, я принцеса Селестія з «Little Pony»).

Є круті набори разрисовок, магічні онлайн-шоу, ігри на телефоні за типом «правда або дія».

челленж «командуй мною»: дайте дитині можливість побути татом або мамою і на якийсь період диктувати, що одягнути, куди піти, де поприбирати і т. д.

Окремий кайф — готувати їжу разом.

Ми граємо в шпигунів з секретним кодом і супертелефонами: ми стежимо за дворічним Еваном, розставляємо жучки у ванній і нібито дзвонимо в штаб. Що цікаво — там відповідають", - запропонував ведучий.

Фото: Володимир Остапчук з сином та донькою (instagram.com/vova_ostapchuk)

Коротко повідав Володимир і про особисте і публічне життя під час карантину:

"Соціальне життя зведено до мінімуму, але ми з друзями, чого гріха таїти, по п'ятницях збираємося з Zoom і #подбухиваем. З приводу особистого життя не розказую. Коли прийде час і бажання поділитися цією стороною життя, обов'язково все вам розповім", - заявив артист.

Фото: Володимир Остапчук з донькою (instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, раніше колишня дружина Володимира Остапчука вперше прокоментувала його новий роман.