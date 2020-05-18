З легким відчуттям голоду: Катерина Кухар поділилася правилами підтримки себе в ідеальній формі на карантині

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар розповіла, що дозволяє їй зберігати форму під час карантину

Під час домашньої ізоляції через карантин дуже актульаным для багатьох стала тема підтримки себе у формі. Все ж сидячи вдома в чотирьох стінах, з малою рухливістю і постійним доступом до холодильника можна і не помітити, як на талії з'являться небажані сантиметри. Катерина Кухар, як і багато інших селебрітіз, поспішає прийти на допомогу. Прима-балерина активно ділиться з шанувальниками секретами пыдтримки себе в ідеальній формі. Днями українська красуня провела чергову сесію питань-відповідей з фоловерами. І знову багато стали цікавитися, як харчується на карантині прима-балерина.

Так, Катерина зазначила, що вона особливо не стримує себе від частих прийомів їжі на карантині.

“Тому що я завжди пам'ятаю, що з-за столу я повинна встати з легким відчуттям голоду. По-друге, я можу дозволити собі часті перекуси. Це може бути або кефір, або якийсь фрукт, горіхи, сухофрукти. І по-третє, мій день розписаний, дуже зайнятий і дітьми, і іншими справами. Тому у мене просто немає на це часу", — розповіла Катерина.

Також прима-балерина регулярно займається вдома.

“Я регулярно займаюся гімнастикою, зарядкою, роблю верстат. Можу навіть зробити верстат в кросівках".

А ось на питання, як швидко схуднути, Катерина з гумором радить: "Можна піти в балетний зал і провести там три години тренувань". Маючи на увазі, що нічого не дається дуже швидко і просто. І процес схуднення - так само.

При цьому Катерина зізналася, що навіть якось "згрішила", скуштувавши бутерброд з маслом і полуничним варенням. Відповідне відео з'явилося на youtube-каналі Glam Wish.

Катерина Кухар розповіла про харчування, тренування, розтяжці

Розповіла Катерина і про те, що їй у собі подобається і не подобається.

“Я люблю в собі внутрішній стрижень, який дозволяє мені рухатися вперед, досягати нових цілей. Люблю в собі почуття гумору, життєрадісність. Я взагалі в принципі життєлюб. Не люблю в собі частий емоційний голод", - чесно зізналася Кухар.

До речі, одне із запитань було адресовано чоловікові Катерини - прем'єру Національної опери України Олександра Стоянову. Шанувальники зіркової пари поцікавилися, як Стоянов зробив пропозицію Кухар.

“Це був ресторан, вечеря, були свічки. Коробочка з колечком лежала у мене в кишені. Потім я впав на одне коліно. Було трохи... пітніли руки. Це був стрес. Я знав, що ти зараз скажеш "Я подумаю" - пожартуєш. І погодишся", - коротко розповів Олександр Стоянов.

"За час карантину я усвідомила, що життя прекрасне у всіх його проявах і що я можу бути не тільки балериною, але і справжньою дружиною, матір'ю і вести домашнє господарство", - зазначила Кухар.

Нагадаємо, раніше Кухар похвалилася вражаючою гнучкістю 5-річної доньки.

Автор: Юля Петрова